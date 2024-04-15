Чем полезен лук-порей? Главные преимущества продукта

В материале также рассказали, как правильно его есть и готовить.

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«Лук-порей — один из самых древних и популярных овощей, выращиваемых и используемых человеком. Обладает пряным ароматом и приятным вкусом без характерной горечи. У него отсутствует ярко выраженная луковица, в пищу идут молодые листья и стебель-черешок», — Екатерина Несвит, врач-педиатр, к.м.н., врач высшей категории.

Состав лука-порея

В луке-порее мало калорий (61 ккал на 100 г). Из витаминов в нём присутствуют A, бета-каротин, E и K, витамины группы B.

Продукт также содержит минералы и микроэлементы: в 100 г продукта содержится железо — 21% от суточной потребности, марганец — 20,9%, медь — 13,3%.

Состав лука-порея на 100 г :

жиры — 0,3 г;

белки — 1,5 г;

углеводы — 14 г;

вода — 83 г.

Влияние лука-порея на здоровье

Лук-порей — источник кемпферола, который относится к группе биофлавоноидов, обладающими широким спектром фармакологической активности:

благодаря антиоксидантной активности повышает сопротивляемость организма к инфекциям;

оказывает противовоспалительное действие;

снижает уровень глюкозы в крови;

препятствует развитию остеопороза за счёт предотвращения окисления в клетках костной ткани;

снижает уровень плохого холестерина;

является хорошим источником пищевых волокон, способных улучшать здоровье сердца;

препятствует росту раковых клеток.

Помимо кемпферола, в луке-порее есть аллий и аллилдисульфид. После попадания в организм эти вещества преобразуются в аллицин.

Доказаны эффекты аллицина:

усиливает провоспалительные иммунные реакции организма;

снижает давление и поддерживает его в пределах нормы;

обладает противоопухолевой активностью;

замедляет в печени работу ферментов, отвечающих за производство холестерина.

Лук-порей — источник пищевых волокон, в частности инулина, способствующего росту полезных бактерий. Также в продукте присутствует биоактивный компонент диамил трисульфид. Будучи активным переносчиком дофамина, это вещество способно останавливать рост новых клеток опухолей и предотвращать формирование кровеносных сосудов в уже существующих раковых клетках.

Учёными было доказано, что регулярное употребление лука-порея снижает риск возникновения рака толстой кишки на 50-65%.

Овощ также содержит фолиевую кислоту, особенно необходимую женщинам в период беременности. Она важна для профилактики анемии и нормального развития нервной системы и мозга плода.

Овощи семейства луковых, в том числе и порей, снижают риск преждевременных родов, особенно в срок от 28 до 31 недели.

Лук-порей – ценный и доступный продукт питания. Он улучшает вкус любых блюд, его можно употреблять в сыром виде, подвергать термической обработке, сочетать с другими овощами, добавлять в салаты, омлет, бульоны, супы.

Как выбрать лук-порей?

На качественный продукт указывают следующие признаки:

ярко-зелёный цвет листьев без желтизны;

крепкий и толстый стебель без трещин и повреждений;

свежий аромат;

плотные и цельные листья без гнили.

Что приготовить из лука-порея?

Печёный лосось с луком-пореем

Ингредиенты:

лук-порей — 1300 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

филе лосося — 700 г;

лимон — 1 шт;

крупная соль — по вкусу;

свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Разогреть духовку до 230°С. Срезать тëмно-зелёные листья и корешки у порея. Оставшиеся части разрезать вдоль на четыре части, затем каждую поперёк пополам. Выложить на противень и перемешать с оливковым маслом. Посолить, поперчить и отправить в духовку на 12-15 минут, пока порей не станет слегка мягким. Достать противень из духовки и перемешать, отодвинуть к краю. В центр выложить нарезанное крупными кусками филе лосося. Отправить в духовку на 10-15 минут до готовности рыбы. Подавать блюдо с луком-пореем и дольками лимона.

Лук-порей можно замораживать на срок до 10 месяцев, прежде чем он начнет терять свои качества. Перед этим продукт следует очистить, нарезать и бланшировать, чтобы сохранить цвет и вкус.

Сушка — тоже хороший вариант сохранить продукт. В таком виде он может выступать в качестве приправы к разным блюдам.

Вред лука-порея

Как и у любого продукта, у лука-порея есть свои противопоказания. Овощ раздражает слизистую желудка и кишечника, поэтому его не следует употреблять в большом количестве людям, страдающим болезнями органов пищеварительной системы. Свежий лук противопоказан людям с гастритом, воспалением поджелудочной железы и язвой желудка.

Не следует включать его в меню людям с болезнями печени, почек и выделительной системы из-за высокого содержания оксалатов, повышающих вероятность камнеобразования.

Прямым противопоказанием к употреблению продукта также является индивидуальная непереносимость и аллергия на него. Детям в рацион лук-порей нужно вводить аккуратно, начиная с малых доз.