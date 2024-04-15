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Полчаса и готово! Морковная запеканка с сыром

Сочная, яркая, нежная и очень сытная морковная запеканка готовится в духовке из самых простых продуктов всего за полчаса.

Полчаса и готово: морковная запеканка с сыром
© Eva.ru

А еще она обязательно понравится детям.

Ингредиенты:

  • Морковь — 1 кг.
  • Молоко — 250 г.
  • Яйцо — 5 шт.
  • Сливочное масло — 85 г. + для смазывания
  • Сыр — 200 г.
  • Мука — 35 г.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Очистите морковь и нарежьте тонкими кружками. Выложите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и варите на небольшом огне около 10 минут до мягкости.
  2. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте маслом порционные формы для выпечки или одну большую.
  3. Слейте с моркови воду. Соедините её с молоком, яйцами и маслом. Измельчите до однородности в блендере или комбайне.
  4. Натрите сыр и вмешайте его в морковную массу вместе с мукой и разрыхлителем. Посолите и поперчите.
  5. Перелейте смесь в форму и разровняйте. Выпекайте примерно 30 минут в маленьких формах или около 50 минут в большой.
Еда