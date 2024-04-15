Полчаса и готово! Морковная запеканка с сыром

Сочная, яркая, нежная и очень сытная морковная запеканка готовится в духовке из самых простых продуктов всего за полчаса.

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А еще она обязательно понравится детям.

Ингредиенты:

Морковь — 1 кг.

Молоко — 250 г.

Яйцо — 5 шт.

Сливочное масло — 85 г. + для смазывания

Сыр — 200 г.

Мука — 35 г.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления: