Полчаса и готово! Морковная запеканка с сыром
Сочная, яркая, нежная и очень сытная морковная запеканка готовится в духовке из самых простых продуктов всего за полчаса.
А еще она обязательно понравится детям.
Ингредиенты:
- Морковь — 1 кг.
- Молоко — 250 г.
- Яйцо — 5 шт.
- Сливочное масло — 85 г. + для смазывания
- Сыр — 200 г.
- Мука — 35 г.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Очистите морковь и нарежьте тонкими кружками. Выложите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и варите на небольшом огне около 10 минут до мягкости.
- Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте маслом порционные формы для выпечки или одну большую.
- Слейте с моркови воду. Соедините её с молоком, яйцами и маслом. Измельчите до однородности в блендере или комбайне.
- Натрите сыр и вмешайте его в морковную массу вместе с мукой и разрыхлителем. Посолите и поперчите.
- Перелейте смесь в форму и разровняйте. Выпекайте примерно 30 минут в маленьких формах или около 50 минут в большой.