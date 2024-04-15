Как быстро распознать гнилую или кислую клубнику

Если ягоды стали влажными, значит, уже началось гниение. При выборе важно присматриваться к внешнему виду ягод. Например, чёрные пятна на листиках говорят о том, что плод уже начал портиться. Хорошая клубника должна блестеть, никаких вмятин и повреждений на ней быть не должно.

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Насколько сладкая перед вами клубника, можно понять по черенку ягоды, рассказало издание «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Оцените расстояние между зелёными листиками и ягодой. Если есть промежуток, то клубника будет сладкой, а если листики плотно прилегают к ягоде, то, вероятнее всего, она будет кислой.

Итак, чего у хорошей клубники быть не должно:

мокрых ягод,

чёрных пятен на листьях,

вмятин и повреждений.

Многие россияне выращивают клубнику сами. Ранее мы рассказывали, чем обрабатывать ягоду в апреле, чтобы от вредителей не осталось и следа.

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