Как быстро распознать гнилую или кислую клубнику? Лайфхаки для покупателей
Если ягоды стали влажными, значит, уже началось гниение. При выборе важно присматриваться к внешнему виду ягод. Например, чёрные пятна на листиках говорят о том, что плод уже начал портиться. Хорошая клубника должна блестеть, никаких вмятин и повреждений на ней быть не должно.
Насколько сладкая перед вами клубника, можно понять по черенку ягоды, рассказало издание «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Оцените расстояние между зелёными листиками и ягодой. Если есть промежуток, то клубника будет сладкой, а если листики плотно прилегают к ягоде, то, вероятнее всего, она будет кислой.
Итак, чего у хорошей клубники быть не должно:
- мокрых ягод,
- чёрных пятен на листьях,
- вмятин и повреждений.
Многие россияне выращивают клубнику сами. Ранее мы рассказывали, чем обрабатывать ягоду в апреле, чтобы от вредителей не осталось и следа.
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