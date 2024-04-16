Сколько стоит самая дорогая еда в столичных ресторанах

На днях по сети разошлась история про пиццу, за которую ресторан просил больше 37 000 рублей. «А еще на подорожавшую доставку ругаемся», — подумали мы и пошли выяснять, это ли предел ценникам на, казалось бы, ресторанный стандарт. Выяснилось, что блюда в различных заведениях иногда бьют не только среднюю региональную, но и среднюю московскую зарплату. Это при том, что средний чек за ужин в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах редко превышает 2 500 рублей на человека. «Мослента» сделала подборку самых дорогих предложений в столичных ресторанах.

© Поликарпов Владимир Владимирович / Фотобанк Лори

Завтрак бурлака за барские деньги

Особо голодным следует заглянуть в ресторан «Белуга». Там вас угостят завтраком из целого килограмма осетровой икры, бутылки водки или игристого вина, оладий, отварного картофеля, солений, пирожков и множества других закусок. Такой завтрак бурлака, честно говоря, вряд ли был бы по карману представителям этой профессии — 73 000 рублей.

Одному человеку съесть такое ассорти едва под силу. Ресторан рекомендует заказывать его на компанию друзей.

© Фото: Madie Hamilton / Unsplash

Японская говядина с именем

В ресторане MEGUmi предлагают попробовать филе-миньон из японской говядины кобе. Блюдо подается с соусом на основе бренди, соевого соуса и чесночного пюре.

Кобе — это очень редкое мясо коров вагю. Его стоимость определяется строгими критериями: корова должна принадлежать разновидности тадзима и выращиваться исключительно в японской префектуре Хиого. Ежегодно статуса кобе удостаиваются всего три тысячи коров.

В MEGUmi представлены три варианта стейка из этого мяса: чак-риб за 44 000 рублей, сирлойн за 68 000 и, наконец, филе-миньон за 73 000 рублей. Последний вариант самый нежный и наименее жирный.

Пицца величиной в зарплату

В ресторане Vadvare появилась интересная позиция: люксовая пицца с ценником, равным месячной зарплате учителя из региона — 37 500 рублей. Ресторатор предлагает нам попробовать два вида выпечки: одна из них с вагю и золотом, другая — с крабом, омаром, креветками и черной икрой.

Неизвестно, велик ли спрос на такой кулинарный шедевр, но в сети люди негодуют и даже считают такую высокую цену издевательством.

© Фото: Оксана Медведева / Фотобанк Лори

Имперский суп

Буйабес имперский — суп и визитная карточка ресторана Buyabes. Стоит действительно по-королевски — 24 900 рублей.

Подается это роскошное блюдо из креветок, омаров и мидий с хрустящими гренками и соусом. Производитель предлагает разделить порцию на двоих.

Кулебяка из «Метрополя»

В ресторане гостиницы «Метрополь» готовят классический русский пирог с начинкой из трех сортов рыбы. Все удовольствие — 7 500 рублей.

Вместе с кулебякой гостю приносят игристое вино и нежный икорный соус. Порция довольно большая, так что блюдо легко могут разделить между собой несколько человек.

Золотой круассан

В меню ресторана Christian золотой круассан — самое дорогая позиция. Весь секрет в подаче: выпечку разрезают, щедро смазывают сливочным маслом и начиняют черной икрой.

Кулинарное шоу происходит прямо при госте, чтобы счастливчик мог заснять процесс на видео и похвастаться в соцсетях. Правда, заплатить за такую вкусную красоту придется 6 000 рублей.

© Фото: Сергей Елизарьев / Фотобанк Лори

Пельмени, украшенные парой тысяч рублей

В ресторане Jane, специализирующемся на современной русской кухне, можно угоститься порцией пельменей, начиненных тремя видами рыбы. В составе блюда лосось, судак и осетр. Кушанье подается с соусом бер блан, который готовится из сливочного масла, лука шалот и белого вина. Вот только стоит относительно небольшая порция 2 700 рублей.

Если вы не готовы отдавать почти три тысячи за девять пельменей, можно попросить убрать украшение из черной икры. В таком случае блюдо вам обойдется почти в три раза дешевле — 990 рублей.

Сердце на десерт

В ресторане «Жажда крови» любителям острых ощущений предлагают попробовать десерт в виде человеческого сердца в натуральную величину. И ценник небольшой — всего 2 700 рублей.

Выглядит блюдо пугающе, однако на вкус, говорят, очень хорошо. Начинка состоит из медово-карамельного бисквита, который вымачивается в сливочном ликере. Также можно уловить аромат чернослива, шоколада и сгущенного молока.

© Фото: Лисовская Наталья / Фотобанк Лори

Шоколадный тарт с черной икрой

В ресторане Maya искушенным гостям предлагают насладиться тартом из тонкого песочного теста с перуанским шоколадом и сливками за 1 600 рублей. Высокая цена обусловлена добавлением черной икры и лепестков пищевого золота.

Сочетание сладкого и соленого не ново. Вспомним соленую карамель или попкорн. И даже десерты с черной икрой — не уникальное изобретение. Например, несколько лет назад в поп-апе Gucci в Margaritas bistro подавали тирамису с икрой. Тогда этот десерт произвел настоящий фурор среди москвичей.