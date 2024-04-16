Эндокринолог Кущетерова назвала продукты с высоким содержанием сахара и жиров

Продукты с высоким содержанием сахара, жиров и соли следует ограничить в рационе для сохранения здоровья. Об этом сообщила врач-эндокринолог Амина Кущетерова.

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— Хотелось бы разобрать список продуктов, которые нужно максимально ограничить, так как при неконтролируемом употреблении они могут негативно повлиять на организм, привести к развитию различных заболеваний. Рекомендации строго ограничивают употребление добавленного сахара, кондитерских изделий, газированных напитков, а также сиропов, меда и фруктовых соков, — рассказала она.

Эти продукты содержат много калорий, при этом не приносят пищевой ценности, отметила медик.

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, например, сливочное масло, шоколад, сливки, молоко, сыр, йогурты, сало, жир из бекона, могут повышать уровень холестерина и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Кущетерова сообщила, что для минимизации рисков насыщенные жиры должны составлять максимум 10 процентов от суточной калорийности. Нужно замещать их полиненасыщенными жирными кислотами. К ним относятся растительные масла, рыба и морепродукты.

По словам эндокринолога, рекомендуемое потребление соли — пять граммов в сутки для взрослого человека. Кроме того, алкоголь оказывает негативное влияние на состояние печени, поджелудочной железы и весь организм в целом. Поэтому исключение этих продуктов из рациона необходимо для поддержания высокого качества здоровья, подчеркнула Кущетерова.

— Доказано, что употребление большого количества обработанного красного мяса (сосиски, колбасы, ветчина, мясные консервы) увеличивает риски развития рака кишечника. Рекомендуется максимально ограничить эти продукты в своем рационе, — отметила специалист в беседе с РИА Новости.

Ученые из департамента наук о питании Пенсильванского государственного университета выяснили, что ежедневное употребление авокадо улучшает общее качество рациона и способствует его сбалансированности по полезным жирам и клетчатке. Проанализировав результаты эксперимента, специалисты установили, что ежедневное употребление этого фрукта способствовало улучшению качества рациона.