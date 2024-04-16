Эксперты напомнили, что перед заказом доставки надо изучить срок годности блюда

По словам коммерческого директора пищевого производства Mr.Food Ярослава Свободина, при доставке готовых блюд стоит изучить их состав и срок годности. При этом, отметил эксперт, если упаковка повреждена, от блюда лучше отказаться, пишет «Лента.ру».

Еще один важный показатель качества – отзывы других покупателей.

Однако даже несмотря на хорошие отзывы некоторые блюда лучше не заказывать через доставку. Например, продукты с морепродуктами, суши и роллы.

«Сырая рыба в составе может быть потенциально опасной из-за содержания гельминтов, а некоторые виды рыбы небезопасны из-за возможного наличия в них ртути или патогенных бактерий», - рассказал Свободин.

Напомним, диетолог Майкл Мосли считает, что тем, кто борется с лишним весом, необходимо полностью отказаться от сладких каш, особенно быстрого приготовления, выпечки и сладких газированных напитков. Также он уверен, что употребление хлеба, йогуртов и плавленых сыров стоит ограничить.