Названы продукты питания, способные вызвать ночные кошмары

Жирные сорта сыра, печенье, пирожные, шоколад и какао при употреблении незадолго до сна способны вызвать ночные кошмары, рассказал NEWS.ru терапевт Видновской КБ Тимур Асанов. Медик добавил, что макаронные изделия и хлеб также находятся в «черном списке».

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Ночные кошмары провоцируют жирные сорта сыра, печенье, пирожные и шоколад. Также не рекомендуется пить какао на ночь. Макаронные изделия и хлеб тоже оказались в «черном списке». Углеводы в организме частично превращаются в глюкозу, так что лучше употреблять их в первой половине дня, — отметил эксперт.

По его словам, вечерний голод лучше утолить низкокалорийным продуктом с небольшим содержанием сахара, например йогуртом. Чипсы тоже не подходят для позднего ужина из-за пагубного влияния на пищеварительный тракт, отметил врач.

Если вы не в состоянии отказать себе в перекусе, утолите голод морковью или горстью орехов. Кстати, в число блюд, которые нельзя употреблять за шесть часов до сна, входит любая остра пища. Она изменяет температуру тела, что влияет на формирование сновидений в стадии быстрого сна, — подчеркнул Асанов.

Терапевт отметил, что ужин нельзя запивать газировкой из-за большого количества сахара. По его словам, из-за беспокойного сна человек чувствует себя вялым и рассеянным, что влияет на его работоспособность на следующий день.

Выяснилось, что неприятные сновидения кошмары не только нарушают цикл сна, но и повышают уровень кортизола в организме, что приводит к увеличению веса человека, — подытожил терапевт.

Ранее декан Института новой психологии Анна Пестрякова рассказала, что кошмары могут быть связаны с физиологическими проблемами, подавленными негативными эмоциями и синдромом хронической усталости. По ее словам, плохие сны появляются в то время, когда мозг переносит информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную.