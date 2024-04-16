Стало известно, можно ли хранить чипсы в открытой упаковке

Чипсы лучше не хранить в открытой упаковке, предупредила старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова. В беседе с LIFE.ru химик подчеркнула, что конкретных правил и норм при этом не существует.

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"Закрытая пачка чипсов может храниться в правильных условиях очень долго (производители указывают на упаковке срок годности 12 месяцев или даже больше). А открытая? Не существует правил или норм, регламентирующих срок хранения открытой пачки чипсов. И все же открытые чипсы лучше не хранить, особенно в комнате", — пояснила эксперт.

В открытой упаковке чипсы могут зачерстветь или размягчиться при повышенной влажности. Кроме того, масло, которым снеки пропитываются, может прогоркнуть. Химик предупредила, что такие чипсы ни в коем случае нельзя есть: это грозит пищевым отравлением. Дроганова посоветовала переложить снеки в герметичный контейнер и убрать в холодильник. Тогда хранить их можно будет еще около недели.

Химик Андрей Дорохов ранее предупредил, что не вся пластиковая посуда подходит для разогревания пищи в микроволновке. Эксперт уточнил, что бисфенол А может превратить еду в яд во время нагревания.