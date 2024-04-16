Яйца «Бенедикт»: рецепт популярного завтрака

Сегодня, 16 апреля, в календаре очередной «чудной» праздник – День яиц «Бенедикт». Рассказываем, что это за блюдо и почему оно удостоилось собственного дня.

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По одной из версий, отставной биржевой маклер с Уолл-Стрит искал лекарство от утреннего похмелья и в 1894 году забрел в отель, где ему впервые приготовили это блюдо, назвав в его честь. По другому мнению, завтрак носит имя Папы Бенедикта XIII, который очень любил есть такие яйца.

Несмотря на самые разные споры и дискуссии, по сей день блюдо по праву считается традиционно французским. Именно во Франции начали готовить его из яиц пашот и голландского соуса.

А вот и рецепт. Чтобы приготовить яйца Бенедикт с голландским соусом, вам понадобится:

пшеничный хлеб 200 гр

яйца 2 шт.

бекон 150 гр

шпинат 100 гр

лук-порей 30 гр

сливочное масло 100 гр

оливковое масло 30 мл

морская соль по вкусу

перец черный молотый по вкусу

Для соуса:

сливочное масло 80 гр

яичные желтки 3 шт.

лимонный сок 1 ч.л.

паприка 1 ч.л.

соль по вкусу

Нарежьте хлеб на кусочки 6-7 см толщиной и обрежьте верхушку. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на смеси оливкового и сливочного масла, затем положите соль, перец, шпинат и обжаривайте до мягкости листьев. Выложите получившуюся массу в отдельную емкость, а потом обжарьте полоски бекона. На той же сковороде с оставшимся от бекона жиром обжарьте кусочки хлеба, придавив их лопаткой для более плоской формы. К хорошо взбитым желткам добавьте соль, лимонный сок, паприку и растопленное сливочное масло, еще раз взбейте смесь и перелейте ее в сотейник. Подогрейте соус на водяной бане, непрерывно помешивая, до запустения и дайте остыть. Вскипятите воду в кастрюле, немного посолите и влейте разбитое без скорлупы яйцо. Варите его несколько минут, затем выложите на ситечко и дайте стечь воде. На поджаренный хлеб выложите по столовой ложке обжаренного шпината, кусочек бекона, яйцо пашот и полейте все голландским соусом. Приятного аппетита!

Внимание! Многие путают яйцо Бенедикт и яйцо пашот. Если коротко, то одно — часть другого. Пашот — способ приготовления яйца, а «бенедикт» — полноценное блюдо, где на поджаренном хлебе лежит то самое яйцо пашот, бекон и голландский соус.