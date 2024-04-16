Как правильно собирать сок березы

С приходом весны некоторые россияне начали собирать березовый сок, однако нужно помнить, что его не стоит собирать, когда листья дерева уже распускаются, рассказал интернет-изданию Regions дендролог, лесовод, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Никитин. По его словам, также нельзя собирать сок в оцинкованную тару.

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Не разрешается сбор сока в оцинкованную тару. Также не стоит собирать сок тогда, когда уже начинают распускаться листья. Он будет горьким, — объяснил дендролог.

Никитин напомнил, что натуральный сок березы должен быть бесцветным или светлым, а по вкусу — сладковатым, без привкусов и дополнительных запахов. Также запрещается пить сок, у которого есть признаки прокисания, брожения или плесени.

Лесовод отметил, что важно помнить о правильном хранении березового сока, поскольку это скоропортящийся продукт. Хранить его нужно в чистых помещениях при температуре от 0 до +5 градусов. Кроме того, держать сок в таких условиях можно не более 48 часов с момента сбора до его поступления на переработку.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что сок березы богат минералами, витаминами и другими питательными средствами, которые полезны для мужского здоровья. По его словам, сок повышает у мужчин потенцию и нормализует тестостерон.