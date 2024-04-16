Чтобы разнообразить рацион! Готовим грибные котлеты из шампиньонов
Котлеты из шампиньонов отлично разнообразят ваш рацион — они вкусные, сытные и довольно быстро готовятся.
Данный рецепт подойдет тем, кто постится, но не на строгом посту, поскольку в рецепте присутствует яйцо.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 250 г.
- Лук — 0,5 шт.
- Соль, перец, итальянские травы — по вкусу
- Яйцо — 1 шт.
- Панировочные сухари — 120 г.
- Растительное масло — 3 ст. л.
Процесс приготовления:
- Вскипятите воду в кастрюле. Добавьте грибы и варите 10–15 минут.
- Крупно нарежьте грибы и лук. Измельчите их с помощью мясорубки или блендера.
- Добавьте соль, перец, итальянские травы, яйцо и 30 г панировочных сухарей.
- Сформируйте котлеты и обваляйте их в оставшихся панировочных сухарях.
- В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Обжаривайте котлеты около 5 минут с каждой стороны до румяности.