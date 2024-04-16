Чтобы разнообразить рацион: готовим грибные котлеты из шампиньонов

Котлеты из шампиньонов отлично разнообразят ваш рацион — они вкусные, сытные и довольно быстро готовятся.

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Данный рецепт подойдет тем, кто постится, но не на строгом посту, поскольку в рецепте присутствует яйцо.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 250 г.

Лук — 0,5 шт.

Соль, перец, итальянские травы — по вкусу

Яйцо — 1 шт.

Панировочные сухари — 120 г.

Растительное масло — 3 ст. л.

Процесс приготовления: