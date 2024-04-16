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Чтобы разнообразить рацион! Готовим грибные котлеты из шампиньонов

Котлеты из шампиньонов отлично разнообразят ваш рацион — они вкусные, сытные и довольно быстро готовятся.

Чтобы разнообразить рацион: готовим грибные котлеты из шампиньонов
© Eva.ru

Данный рецепт подойдет тем, кто постится, но не на строгом посту, поскольку в рецепте присутствует яйцо.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 250 г.
  • Лук — 0,5 шт.
  • Соль, перец, итальянские травы — по вкусу
  • Яйцо — 1 шт.
  • Панировочные сухари — 120 г.
  • Растительное масло — 3 ст. л.

Процесс приготовления:

  • Вскипятите воду в кастрюле. Добавьте грибы и варите 10–15 минут.
  • Крупно нарежьте грибы и лук. Измельчите их с помощью мясорубки или блендера.
  • Добавьте соль, перец, итальянские травы, яйцо и 30 г панировочных сухарей.
  • Сформируйте котлеты и обваляйте их в оставшихся панировочных сухарях.
  • В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Обжаривайте котлеты около 5 минут с каждой стороны до румяности.