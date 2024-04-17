Финики: чем полезны и как правильно хранить

На сегодняшний день в магазинах можно встретить не менее десятка сортов фиников. Многие из них сушатся и вялятся в естественных условиях без сахара и консервантов, что делает плоды еще полезнее.

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Финики калорийны - в них содержится 277 ккал на 100 г, однако из-за внушительного количества полезных элементов и витаминов эксперты рекомендуют употреблять их даже худеющим. Плоды богаты медью, железом, магнием, цинком, марганцем, калием, кальцием и витаминами А, С, В1, В2, В6. Также они содержат аминокислоты, в том числе незаменимые.

Финики облегчают кашель, обладают общеукрепляющим действием, придают сил и тонизируют. Они полезны при анемии, гипертонии, благоприятно влияют на мозговую деятельность, сердце, почки и печень.

При выборе сухофрукта следует обратить внимание на матовый и равномерный темно-коричневый цвет, на плодах не должно быть повреждений. Запах от фиников должен быть легким и приятным, без признаков брожения.

Хранить продукт лучше в прохладном месте и в герметичном контейнере, чтобы он дольше сохранил мягкость, сочность и не впитал посторонние запахи.