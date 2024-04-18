Рецепты полезных шашлыков

В материале также можно найти рецепты полезных маринадов для блюда.

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Шашлыки, пожалуй, являются главным блюдом на майских праздниках. Какие шаги нужно соблюдать при готовке мяса, рассказывает врач-гастроэнтеролог.

Польза шашлыков

Очевидное преимущество главного майского блюда состоит в том, что оно содержит много белка. При переваривании из него образуются аминокислоты, необходимые организму для жизнедеятельности, построения своих белков.

Также мясо богато железом, причём в удобной и легко усваиваемой для организма форме. Оно является богатым источником витаминов группы В и цинка — это важные макронутриенты для поддержания здоровья.

Вред шашлыков

В процессе горения мяса могут образовываться вредные вещества, например, полициклические ароматические углеводы. Они обладают канцерогенным свойством, то есть способны спровоцировать развитие злокачественных или доброкачественных опухолей.

Также некоторые виды мяса содержат много ненасыщенных жиров, что повышает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

С точки зрения здоровья нет абсолютно вредных или полезных видов мяса, однако содержание жиров в них разное: в говядине и баранине оно ниже, чем в свинине. Таким образом, эти виды могут быть более полезными.

Главные правила приготовления шашлыка

«Чтобы минимизировать вред для здоровья, нужно соблюдать баланс между двумя рисками употребления шашлыка», — Андрей Якушев, гастроэнтеролог, гепатолог филиала клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере Сколково.

Во-первых, следует помнить, что мясо нужно довести до готовности. Дело в том, что недостаточно прожаренное мясо повышает вероятность заражения различными инфекционными агентами.

Во-вторых, мясо не должно быть подгоревшим, поскольку такой метод приготовления повышает содержание опасных для организма канцерогенов. Таким образом, нужно создать условия, при которых шашлык не будет пережаренным снаружи и недоготовленным внутри.

Для этого нужно соблюдать следующие правила:

Углям или дровам нужно хорошо прогореть, а шампуры или решётку-гриль с мясом нужно ставить на мангал только тогда, когда угли покроются белым пеплом. И ни в коем случае не жарить шашлык на открытом огне.

В первые минуты шампуры или решётку-гриль следует часто переворачивать, чтобы мясо покрылось корочкой и сохранило весь сок внутри. Затем это необходимо делать каждые две-три минуты. Если угли начинают разгораться из-за стекающего с мяса жира, то шампуры или решётку-гриль нужно убрать, перемешать угли, а затем снова положить на мангал. Сильное пламя можно погасить водой или оставшимся маринадом. Важно не пережаривать шашлык — так он потеряет сочность. В среднем мясо готовится от 15 до 25 минут. Безусловно, это время зависит от внешних факторов: от температуры углей и погодных условий (летом мясо жарится быстрее, чем зимой).

Для приготовления шашлыка на мангале не подходят хвойные породы деревьев. При горении они выделяют смолы, что негативно влияет на вкус готового блюда.

Также очень важно не пересаливать мясо, поскольку большое количество соли способствует повышению артериального давления. Шашлык лучше подать с овощным салатом — так и железо лучше усвоится, и кишечнику будет легче переваривать еду.

В целом нет ничего плохого в том, чтобы съесть шашлык на майских праздниках. Однако систематически питаться таким блюдом однозначно вредно.

Рецепты маринада для шашлыка

Интернет пестрит различными рецептами маринадов. Его делают на основе кефира, лука, томатного сока, минералки, лимона, приправляют специями.

Классический рецепт

Такой маринад быстро готовится и подходит для любого вида мяса.

Ингредиенты на 2 кг мяса:

10 штук репчатого лука, нарезанного кольцами;

2 чайные ложки соли;

4 чайные ложки чёрного молотого перца.

Маринад на основе лимонного сока

Шашлык на такой основе понравится любителям пикантных вкусов и ароматов.

Ингредиенты на 2 кг мяса:

сок 1-2 лимонов;

4 столовые ложки оливкового масла;

3 зубчика чеснока, измельчённые;

2 чайные ложки сахара;

соль и перец по вкусу;

1 столовая ложка мёда;

мелко нарезанные свежие травы (петрушка, укроп, базилик) — по желанию.

Маринад на основе киви и имбиря

Экзотический вкус шашлыка из такого маринада точно удивит вас и ваших гостей. Все компоненты нужно измельчить в блендере.

Ингредиенты на 2 кг мяса:

2 киви, очищенных и нарезанных;

1 кусочек имбиря (примерно 2-3 см), очищенный и нарезанный;

3 зубчика чеснока, измельчённые;

сок 1 лимона;

1/4 чашки соевого соуса;

2 столовые ложки мёда;

соль и перец по вкусу.

Маринад с гранатовым соком

Ещё один необычный рецепт, который порадует вас и гостей.

Ингредиенты на 2 кг мяса: