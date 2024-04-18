Итальянское блюдо с многовековой историей — готовим фетучини с курицей

Фетучини — традиционное итальянское блюдо, которое появилось в далеком VIII веке благодаря арабам. Именно они завезли на Сицилию пасту и для придания ей особого вкуса стали добавлять в нее различные пряности. В XIV веке фетучини стало популярно во всей Италии, а в северных и центральных районах считалось даже главным блюдом. Рассказываем как приготовить фетучини с курицей в сливочно-томатном соусе.

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Ингредиенты:

Филе куриной грудки — 1 шт.

Паприка, суш. чеснок, соль, масло

Лук — 1/2 шт.

Вяленый томаты — 40 г.

Фетучини — 200 г.

Томатная паста — 1 ч.л.

Сливки (для соуса) — 50 г.

Чеснок — 1-2 зубчика

Пармезан (любой твёрдый сыр) — 30 г.

Процесс приготовления: