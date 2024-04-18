Итальянское блюдо с многовековой историей — готовим фетучини с курицей
Фетучини — традиционное итальянское блюдо, которое появилось в далеком VIII веке благодаря арабам. Именно они завезли на Сицилию пасту и для придания ей особого вкуса стали добавлять в нее различные пряности. В XIV веке фетучини стало популярно во всей Италии, а в северных и центральных районах считалось даже главным блюдом. Рассказываем как приготовить фетучини с курицей в сливочно-томатном соусе.
Ингредиенты:
- Филе куриной грудки — 1 шт.
- Паприка, суш. чеснок, соль, масло
- Лук — 1/2 шт.
- Вяленый томаты — 40 г.
- Фетучини — 200 г.
- Томатная паста — 1 ч.л.
- Сливки (для соуса) — 50 г.
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Пармезан (любой твёрдый сыр) — 30 г.
Процесс приготовления:
- Куриное филе разрезаем вдоль, отбиваем тупой стороной ножа, приправляем паприкой, сушеным чесноком, солью, немного масла и оставляем на 15 минут.
- Нарезаем лук и вяленые томаты. В подсоленной воде отвариваем пасту на минуту меньше, чем указано на упаковке.
- Обжариваем куриное филе до золотистости, убираем. Следом обжариваем лук, добавляем томатную пасту, вяленые томаты. Сливки, воду из-под пасты, куриное филе, увариваем.
- Натираем чеснок, соединяем с пастой. солим и перчим по-вкусу, насыпаем сыр.