Назван самый любимый вид кофе у россиян

Новое исследование показало, что самым востребованным видом кофе у россиян считается капучино. Доля его покупок среди других кофейных напитков составила 42%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков АТОЛ.

На латте пришлась пятая часть продаж (21%), на американо — 16%, на раф — 8%, на эспрессо — 5%.

Оставшиеся 8% поделили продажи лунго, флэт уайта, бамбла, фраппе и других видов кофейных напитков.

Ранее врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала о пользе употребления брокколи.