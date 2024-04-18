Эксперт объяснил, в чем разница между лимоном и лаймом

В кулинарии из цитрусовых лимон и лайм используются очень часто. Эти фрукты имеют несколько ключевых различий, благодаря которым их точно не перепутаешь.

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Можно подумать, что лайм — это недозрелый лимон. Однако это совсем не так. Единственное, что их объединяет, — подвид цитрусовых.

Лимон растёт на деревьях в Китае, Индии и на тропических островах Тихого океана. Что касается лайма, то он растёт на кустарниках, хотя есть сорт, у которого плоды находятся на деревьях. Появился лайм на полуострове Малакка в Юго-Восточной Азии.

Лайм по сравнению с лимоном обычно меньше, у него нет выпирающих концов, он ровнее.

Лимон может иметь зелёный или жёлтый цвет, а лайм — только зелёный. Также у спелого лимона кожура будет намного толще, чем у лайма.

Плоды лимона обладают мякотью жёлто-зелёного оттенка, а плоды лайма — зелёного цвета. На вкус лайм обычно кислее и имеет горчинку.

Лайм способен давать плоды весь год, тогда как лимон — один раз в течение года. У лайма, кроме витамина С, есть ещё витамина М, фолиевая кислота.

Храниться лайм может максимум пару недель, а лимон — 4−5 недель.