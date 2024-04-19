Перечислены напитки, которые избавят от тяги к сладкому

Тяга к сладкому может быть вызвана множеством факторов. В том числе психологическими триггерами, гормональными изменениями, диетой. Справиться с этой потребностью помогут определённые напитки.

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Газированные напитки с низким содержанием сахара. Обычно в них меньше сахара, чем в полносахарных аналогах. Это может привести к снижению потребления сахара в целом. Главное — употреблять их в умеренных количествах.

Арбузный сок. В одном стакане такого сока — около 70 ккал и 0 г добавленного сахара. Также арбузный сок — естественный источник магния. Недостаток этого вещества может играть значительную роль в возникновении тяги к сладкому.

Вода. Иногда мы принимаем жажду за голод.

Матча. Этот напиток помогает избавиться от тяги к сладкому за счёт высокого содержания L-теанина. Данная аминокислота способствует расслаблению и хорошему самочувствию, снижает уровень стресса и беспокойство. Вместо матчи подойдёт и зелёный чай.

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Чайный гриб. Считается, что уксусная кислота улучшает чувствительность к инсулину, позволяя организму более эффективно использовать глюкозу и снижая уровень сахара в крови. Также этот напиток улучшает микробиом.

Шоты яблочного уксуса. Они помогают справиться с тягой к сладкому, так как стабилизируют уровень сахара в крови.

Настоянная вода. Естественная сладость фруктов может хорошо насытить.

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