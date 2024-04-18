Оригинальный завтрак: готовим омлет с брокколи на пару

Готовим вместе с детьми омлет с брокколи на пару
Если ребенок становится все более привередливым в еде, то пора приобщать его к приготовлению простых и полезных блюд. Например, почему бы не приготовить завтрак вместе?
Омлет с брокколи на пару отлично подойдет. Данный рецепт не займет много времени так что маленький гурман не успеет утомиться во время готовки блюда.
Ингредиенты:
- Яйцо — 1 шт
- Молоко — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Немного брокколи
Процесс приготовления:
- В миску разбить яйцо, добавить молоко, чуть размешивая венчиком.
- Взять совсем немного брокколи, помыть и мелко нарезать. Посолить.
- Разлить по силиконовым формочкам (их можно не смазывать)
- Поставить в пароварку на 15 минут.
Если у вас нет пароварки, поставьте форму в духовку до готовности. Получается не менее вкусно!