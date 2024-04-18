Оригинальный завтрак: готовим омлет с брокколи на пару

Если ребенок становится все более привередливым в еде, то пора приобщать его к приготовлению простых и полезных блюд. Например, почему бы не приготовить завтрак вместе?

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Омлет с брокколи на пару отлично подойдет. Данный рецепт не займет много времени так что маленький гурман не успеет утомиться во время готовки блюда.

Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт

Молоко — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Немного брокколи

Процесс приготовления:

В миску разбить яйцо, добавить молоко, чуть размешивая венчиком.

Взять совсем немного брокколи, помыть и мелко нарезать. Посолить.

Разлить по силиконовым формочкам (их можно не смазывать)

Поставить в пароварку на 15 минут.

Если у вас нет пароварки, поставьте форму в духовку до готовности. Получается не менее вкусно!