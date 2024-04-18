$94.09-0.23100.53+0.25
Почта

Готовим вместе с детьми омлет с брокколи на пару

Если ребенок становится все более привередливым в еде, то пора приобщать его к приготовлению простых и полезных блюд. Например, почему бы не приготовить завтрак вместе?

Оригинальный завтрак: готовим омлет с брокколи на пару
© Unsplash

Омлет с брокколи на пару отлично подойдет. Данный рецепт не займет много времени так что маленький гурман не успеет утомиться во время готовки блюда.

Ингредиенты:

  • Яйцо — 1 шт
  • Молоко — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Немного брокколи

Процесс приготовления:

  • В миску разбить яйцо, добавить молоко, чуть размешивая венчиком.
  • Взять совсем немного брокколи, помыть и мелко нарезать. Посолить.
  • Разлить по силиконовым формочкам (их можно не смазывать)
  • Поставить в пароварку на 15 минут.

Если у вас нет пароварки, поставьте форму в духовку до готовности. Получается не менее вкусно!

Еда