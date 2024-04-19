Шеф-повар назвал идеальный материал для мангала

Лучшим материалом для мангала является «хорошая крепкая сталь», рассказал NEWS.ru шеф-повар Максим Трофимов. Он отметил: модели из алюминия плохо держат тепло, из-за чего мясо неравномерно прожарится.

Что касается лучшего мангала, он должен быть из хорошей крепкой стали. Алюминиевые совсем не держат тепло, и мясо жариться неравномерно. Это всё равно что зимой в минус 30 попытаться пожарить шашлык, сверху он замораживается, а снизу горит. Идеальный вариант — полупрофессиональный, толстый мангал, сваренный из хорошей стали, — добавил Трофимов.

Эксперт подчеркнул: если нет мангала, то можно «любую ямку обложить кирпичами, главное, чтобы поступал воздух». Он так же привел пример, когда можно обойтись и без данного прибора.

В моей жизни был случай, когда мы компанией выбрались на природу пожарить шашлыки и забыли мангал дома. В итоге мы увидели калию от грузовика, ну вот в ней и жарили мясо. Все отлично получилось, — подытожил Трофимов.

Ранее врач, гастроэнтеролог Андрей Фарбер, посоветовал, делать шашлык из курицы или индейки, очищенных от кожи. Специалист подчеркнул, что важно обратить внимание на срок годности продукта. По его словам, относиться к приготовлению шашлыка следует серьезно, чтобы не нанести вред здоровью.