Mriya Resort & SPA провел шестой гастрономический ужин в рамках проекта «Два шефа - одна кухня»

18 апреля в Нижнем Новгороде в ресторане YALE состоялся шестой ужин в рамках проекта «Два шефа – одна кухня», организатором которого является курорт Mriya Resort & SPA.

© Пресс-служба Mriya Resort & SPA

18 апреля 2024 года в ресторане Yale, расположенном в историческом сердце Нижнего Новгорода, состоялся шестой ужин в рамках гастропроекта "Два шефа - одна кухня". Гости вечера встретились с уникальным сочетанием современных тенденций мировой кулинарии и великолепным воплощением русской кухни.

Шеф-повар курорта Mriya Resort & SPA Иван Вихарев, вместе с шеф-поваром Дмитрием Дмитриенко, бренд-шефом ресторана Yale, представили гостям изысканные блюда, вдохновленные богатым наследием русской кулинарии и современными гастрономическими тенденциями.

Искушенную публику ждало эксклюзивное меню из семи курсов, каждый из которых сопровождался отборными напитками из самых престижных коллекций: рулет из печёной свёклы с крабом, ореолом и соусом из мурманских мидий, подаваемый с Cotes du Rhone Rose Guigal, 2021, голубец с крымским ягнёнком и демиглясом из шалфея с II WINEPARK, 2021, на десерт Мон Блан, который сопровождался Koktebel 11 Y.O, а дижестивом послужил Koktebel 15 Y.O., который идеально завершил вечер. Каждое блюдо стало настоящим откровением для гостей, погружая их в мир изысканного вкуса и необычных сочетаний ингредиентов.

© Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Ресторан Yale с его богатой историей и впечатляющей атмосферой стал идеальным местом для этого гастрономического события. Усадьба Костромина-Шушляева, в которой расположен ресторан, дополнила гастрономическую составляющую вечера и придала ему новые смыслы.

Не только вкусовое удовольствие было важным аспектом этого вечера. Проект "Два шефа - одна кухня" продолжает поддерживать благотворительные инициативы, и с каждого билета на ужин средства будут направлены на поддержку детей-сирот и их профессиональное развитие.

© Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Седьмой ужин будет также приурочен к грандиозному юбилею курорта Mriya X и состоится 17 мая в ресторане Salt & Pepper в самой Mriya Resort & SPA, предлагая гостям неповторимую атмосферу на берегу Черного моря. Панорамный ресторан мясных деликатесов соблазнит своих гостей целой коллекцией отрубов, аргентинским грилем и особой системой рекомендаций по вину. Евгений Козырев, шеф-повар от курорта, который начинал свою карьеру со знаменитым итальянским шеф-поваром Джузеппе Приоло, возглавлял кухни ресторана «Пьяно» и винного бара «Провайнс» и открыл несколько ресторанов в Mriya Resort & SPA, среди которых Salt & Pepper, а также шеф-повар Олег Колесниченко из ресторана Lafabrica в Ростове, у которого за плечами опыт стажировки с топовыми мишленовскими шефами Италии, Испании и Мексики, станут одними из главных участников этого гастрономического события.

© Пресс-служба Mriya Resort & SPA

В 2024 году в честь десятилетия курорта на его территории запланировано более 100 мероприятий на любой вкус, среди них - «Фестиваль цветения сакуры», «Крымские каникулы», HoReCa Fest 2024, многочисленные мастер-классы и концерты. Календарь ярких событий завершится 14 августа во время празднования Дня рождения Mriya Resort & SPA на фееричном ужине с финалом проекта «Два шефа - одна кухня», а 31 августа состоится грандиозный фестиваль «Гастролис», в рамках которого рестораны и бары Крымского полуострова объединяться, чтобы порадовать гостей своей изысканной кухней. Всего на один день рестораны и бары Крымского полуострова превратятся в один двухэтажный пляжный фудкорт с насыщенной программой, в которую будут включены фудкорт с потрясающим видом на море, 10 часов музыки нон-стоп, пляжные лаунж-зоны и морские развлечения, чтобы насладиться бархатным сезоном, широкое разнообразие вкусов от Италии до Крыма, а также приглашенные звезды российской эстрады.