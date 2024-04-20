Постный суп. Пять простых рецептов из растительных ингредиентов

«С наступлением поста многие отказываются от привычного рациона. Поэтому некоторые горячие блюда и не только пропадают из меню. Исключаются и определённые супы, например, на основе мясного бульона. Тем не менее им существует альтернативы, которые по своему вкусу и составу не уступают привычным», - Алена Денисова, нутрициолог.

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Можно ли постными супами заменить обычные?

На первый взгляд кажется, что постный суп представляет собой блюдо из ограниченного списка продуктов, больше напоминающее овощной бульон. Однако это совсем не так. Они могут быть как в простом виде, так и в виде крем-супа, а ещё с добавлением сытного гороха, фасоли или чечевицы. Также существуют не только овощные варианты, но и десертные. Например, подходящей заменой сладкому может стать фруктовый или ягодный суп.

Преимуществом любого вида такого блюда можно назвать содержание большого количества витаминов, минералов, клетчатки, которая способствует качественной работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и низкой калорийности блюда.

Какие супы можно приготовить в пост?

Быстрый постный борщ

Ингредиенты:

морковь – 1 шт.;

свёкла – 600 г;

лук-порей – 2 шт.;

репчатый лук – 1 головка;

стебель сельдерея – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчик;

овощной бульон – 4 стакана;

оливковое масло – 2 ст.л.;

яблочный уксус – 4 ст.л.;

измельчённый укроп – 4 ст.л.;

соль, свежемолотый чёрный перец, укроп – по вкусу.

Приготовление:

Помыть, очистить и мелко нарезать все овощи. В кастрюле разогреть оливковое масло на среднем огне. Добавить порей, репчатый лук, сельдерей, морковь, измельчённый чеснок и свёклу. Посолить и поперчить по вкусу. Готовить, помешивая, около 15-20 минут, пока овощи не станут мягкими. Влить бульон, довести до кипения, уменьшить огонь и варить, помешивая, ещё 10-15 минут. Добавить уксус, укроп, ещё раз посолить и поперчить. Подавать, посыпав оставшимся укропом.

Постный суп с грибами и фасолью

Ингредиенты:

грибы маринованные – 50 г;

фасоль белая – 70 г;

сельдерей стебли – 2 шт.;

картофель – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

зелень, соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Замочить большую горсть белой фасоли на 8-10 часов в холодной воде, чтобы не допустить закисания, слегка подсолите воду. Затем отварить фасоль до готовности. Подготовить овощи: нарезать кубиками сельдерей и морковь, лук – перьями, а картофель – брусочками. На небольшом количестве растительного масла обжарить лук, сельдерей и морковь до лёгкой золотистости. В кастрюлю с кипящей водой или овощным бульоном отправить приготовленные овощи и картофель, варить около 10 минут. Добавить заранее отваренную фасоль и немного консервированных грибов. Варить до мягкости картофеля, в конце посолить суп, добавить перец и любимую зелень.

Постная окрошка

Ингредиенты:

хлебный квас – 1 л;

картофель – 2 шт.;

свёкла – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

огурцы – 2 шт.;

зелёный лук – 60 г;

горчица – 1 ч.л.;

соль – по вкусу.

Приготовление:

Вымыть свёклу и отварить до мягкости. Отдельно отварить морковь и картофель. Свёклу, морковь и огурцы нарезать мелкими кубиками. Картофель натереть на тёрке. Зелёный лук мелко нарезать и размять его с чайной ложкой соли, чтобы он дал сок. Зелёный лук соединить с картофелем и горчицей, перемешать. Полученную массу выложить в миску и развести её квасом. Добавить нарезанные овощи. При подаче на стол украсить зелёным луком.

Тыквенный крем-суп

Ингредиенты:

тыква – 500 г;

грибы белые сухие – 15 г;

лук репчатый – 1 шт.;

оливковое масло – 45 мл;

соль – по вкусу;

тыквенные семечки – 1 ст. л.

Приготовление:

Грибы промыть, замочить в 250 мл воды на 15 минут. Довести воду с грибами до кипения, варить на небольшом огне под крышкой 30 минут. Вынуть грибы из отвара. Тыкву и лук порезать кубиками. Разогреть сковороду с оливковым маслом, обжарить тыкву с луком пять минут. Переложить обжаренные овощи в кастрюлю с отваром, тушить семь минут. Тыквенные семечки обжарить на сухой сковороде. Разогреть в сковороде оставшееся оливковое масло, на сильном огне быстро обжарить грибы. Отправить содержимое кастрюли в блендер, приправить солью, пробить в пюре. Выложить полученную массу из блендера в тарелку, украсить тыквенными семечками и грибами.

Холодный фруктовый постный суп

Ингредиенты:

клубника – 300 г;

персик – 100 г;

груша – 100 г;

черешня – 100 г;

вода – 100 мл;

сок лимона – 10 мл;

подсластитель – по вкусу.

Приготовление: