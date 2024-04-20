Четыре рецепта макарон для сытного обеда

Когда не знаете, что приготовить, готовьте макароны! Это универсальное блюдо любят все, а вариаций на тему пасты несметное множество. Воспользуйтесь каким-то из рецептов нашей подборки, вам точно понравится.
Спагетти с базиликом и баклажанами под сливочным лимонным соусом
Ингредиенты:
- 200 г спагетти
- 1 небольшая луковица
- 4 зубчика чеснока
- 1 баклажан
- 1/2 ч.л. дробленого красного чили
- 5 листиков базилика
- 150 мл сливок
- 1 лимон
- 4 ст.л. оливкового масла соль и перец
Процесс приготовления:
- Баклажаны порезать на кубики по 1 см. Обжарить на среднем огне с 2 ст.л. оливкового масла.
- Чеснок и лук мелко порубить, добавить к баклажану и готовить до прозрачности лука.
- Добавить хлопья чили, перемешать. Продолжить готовить около 5 минут, периодически помешивая.
- Добавить нарезанный базилик, приправить солью и перцем, готовить около 3 минут.
- Прилить сливки, перемешать и готовить еще 2-3 минуты. Отложить и держать в тепле.
- Отварить спагетти аль денте. Воду слить, добавить макароны к баклажанам, перемешать и готовить около 5 минут,пока соус не загустеет. Сбрызнуть соком лимона.
Паста с тунцом
Ингредиенты:
- 320 г фарфалле (паста-бабочки)
- 180 г консервированного тунца (без масла)
- 200 г томатов черри
- 100 г черных оливок без косточек
- 100 мл сухого белого вина
- 1 маленькая белая луковица,4 столовые ложки оливкового масла
- Базилик, соль и перец по вкусу
Процесс приготовления:
- Нарежьте луковицу на небольшие кусочки и обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте к луку тунец и обжаривайте еще 2 минуты.
- Добавьте белое вино, нарезанные на половинки томаты черри (немного придавите их, чтобы сок стекал) и оливки, готовьте 2-3 минуты.
- Отварите фарфалле в большом количестве подсоленной воды 10-12 минут до состояния аль денте. Слейте воду.
- Вмешайте пасту в соус, минутку подержите на медленном огне. Соль, перец. При подаче украсьте базиликом.
Макароны по-флотски
Ингредиенты:
- 700 гр говядины (берите мякоть бедра, также вкусно с бедром индейки или 50/50)
- 1 крупная луковица или 2 средние
- 1 ст.л. пшеничной муки⠀
- 1 ст.л. сливочного масла⠀
- Растительное масло
- Соль, перец черный и душистый, маленькая щепотка мускатного ореха
- Корица на кончике ножа
- Петрушка
- Макароны-ракушки
Процесс приготовления:
- Для начинки обжариваем крупные куски мяса на растительном масле, лучше это делать партиями, так как мясо должно схватиться корочкой и обжариться, а не тушиться.⠀
- Укладываем в кастрюлю, заливаем кипятком, чтобы только покрыло мясо, немного соли и перца душистого, тушим до состояния, когда мясо будет разваливаться на волокна. За 10 минут до готовности можно положить лавровый лист. По времени зависит от мяса.
- Как остынет, мясо выложить, бульон процедить. Мясо разбираем на волокна с помощью двух вилок.
- Лук мелко порубить и обжарить до первой золотистости на растительном масле, добавить сливочное, добавить муку и еще жарим 2-3 минуты. Можно ввести немного 10% сливок или жирного молока, хорошо перемешать.
- Теперь нужно добавить разобранное мясо, все объединяем в сковороде, вводим бульон частями и тушим, масса немного загустеет. Далее добавляем корицу, черный перец, досаливаем при необходимости, добавляем мелко рубленные листики петрушки.
- Соединяем с отварными ракушками, перемешиваем, если соус сильно густеет, то влейте еще бульона или немного воды.
Фузилли с цукини и мятой
Ингредиенты:
- Фузилли сухие — 400 г
- Цукини — 1 шт.
- Лук красный — 1 шт.
- Мята — 5 листиков
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло
- Морская соль
- Молотый черный перец
Процесс приготовления:
- В большом количестве подсоленной кипящей воды сварить пасту, перемешав, чтобы не слиплась, до состояния аль денте, на 1 минуту меньше времени, указанного на упаковке.
- В это же время цукини очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками. На сковороде с оливковым маслом и щепоткой пеперончини спассеровать мелко нарезанный лук до мягкости.
- Добавить цукини и чеснок, обжаривать еще 3–4 минуты, помешивая. Положить порубленную мяту, посолить, чуть поперчить. Влить маленький половник воды, в которой варится паста, потушить еще 3–4 минуты.
- Выложить пасту на сковороду к цукини и хорошо перемешать. При желании перед тем, как выложить на сковороду пасту, можно плеснуть в цукини 1 ст.л. сухого белого вина и дать ему закипеть.
- Все, можно подавать, посыпав тертым пармезаном!