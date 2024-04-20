Четыре рецепта макарон для сытного обеда

Когда не знаете, что приготовить, готовьте макароны! Это универсальное блюдо любят все, а вариаций на тему пасты несметное множество. Воспользуйтесь каким-то из рецептов нашей подборки, вам точно понравится.

Спагетти с базиликом и баклажанами под сливочным лимонным соусом

Ингредиенты:

200 г спагетти

1 небольшая луковица

4 зубчика чеснока

1 баклажан

1/2 ч.л. дробленого красного чили

5 листиков базилика

150 мл сливок

1 лимон

4 ст.л. оливкового масла соль и перец

Процесс приготовления:

Баклажаны порезать на кубики по 1 см. Обжарить на среднем огне с 2 ст.л. оливкового масла. Чеснок и лук мелко порубить, добавить к баклажану и готовить до прозрачности лука. Добавить хлопья чили, перемешать. Продолжить готовить около 5 минут, периодически помешивая. Добавить нарезанный базилик, приправить солью и перцем, готовить около 3 минут. Прилить сливки, перемешать и готовить еще 2-3 минуты. Отложить и держать в тепле. Отварить спагетти аль денте. Воду слить, добавить макароны к баклажанам, перемешать и готовить около 5 минут,пока соус не загустеет. Сбрызнуть соком лимона.

Паста с тунцом

Ингредиенты:

320 г фарфалле (паста-бабочки)

180 г консервированного тунца (без масла)

200 г томатов черри

100 г черных оливок без косточек

100 мл сухого белого вина

1 маленькая белая луковица,4 столовые ложки оливкового масла

Базилик, соль и перец по вкусу

Процесс приготовления:

Нарежьте луковицу на небольшие кусочки и обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте к луку тунец и обжаривайте еще 2 минуты. Добавьте белое вино, нарезанные на половинки томаты черри (немного придавите их, чтобы сок стекал) и оливки, готовьте 2-3 минуты. Отварите фарфалле в большом количестве подсоленной воды 10-12 минут до состояния аль денте. Слейте воду. Вмешайте пасту в соус, минутку подержите на медленном огне. Соль, перец. При подаче украсьте базиликом.

Макароны по-флотски

Ингредиенты:

700 гр говядины⁣⁣ (берите мякоть бедра, также вкусно с бедром индейки или 50/50)

1 крупная луковица⁣⁣ или 2 средние

1 ст.л. пшеничной муки⁣⁣⠀

1 ст.л. сливочного масла⁣⁣⠀

Растительное масло

Соль, перец черный и душистый, маленькая щепотка мускатного ореха

Корица на кончике ножа

Петрушка

Макароны-ракушки

Процесс приготовления:

Для начинки обжариваем крупные куски мяса на растительном масле, лучше это делать партиями, так как мясо должно схватиться корочкой и обжариться, а не тушиться.⁣⁣⠀ Укладываем в кастрюлю, заливаем кипятком, чтобы только покрыло мясо, немного соли и перца душистого, тушим до состояния, когда мясо будет разваливаться на волокна. За 10 минут до готовности можно положить лавровый лист.⁣⁣ По времени зависит от мяса. Как остынет, мясо выложить, бульон процедить. Мясо разбираем на волокна с помощью двух вилок. Лук мелко порубить и обжарить до первой золотистости на растительном масле, добавить сливочное, добавить муку и еще жарим 2-3 минуты.⁣⁣ Можно ввести немного 10% сливок или жирного молока, хорошо перемешать. Теперь нужно добавить разобранное мясо, все объединяем в сковороде, вводим бульон частями и тушим, масса немного загустеет. Далее добавляем корицу, черный перец, досаливаем при необходимости, добавляем мелко рубленные листики петрушки. Соединяем с отварными ракушками, перемешиваем, если соус сильно густеет, то влейте еще бульона или немного воды.

Фузилли с цукини и мятой

Ингредиенты:

Фузилли сухие — 400 г

Цукини — 1 шт.

Лук красный — 1 шт.

Мята — 5 листиков

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло

Морская соль

Молотый черный перец

Процесс приготовления: