Рецепт мраморного кулича на закваске

Скоро нас ждут пасхальные хлопоты, поэтому запастись классным рецептом кулича лучше заранее.

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Мраморный кулич на закваске — настоящий вызов для хозяйки, но результатом вы останетесь довольны на все 100%!

Ингредиенты:

Для опары:

Закваска пшеничная 100% на пике — 75 г (или 50 г 50%)

Молоко ультрапастеризованное — 65 г при 100% закваске (или 90 г при 50% закваске)

Мука пшеничная в/с сильная — 110 г

Желтки — 50 г (2 шт)

Сахар — 60 г

Сливочное масло размягченное — 20 г

Для теста:

Вся охлажденная опара

Молоко ледяное — 70 г (+ 20-30 г по необходимости при замесе)

Мед — 30 г

Мука пшеничная в/с — 120 г (лучше микс обычной и сильной)

Мука полбяная ц/з (или пшеничная ц/з) — 20 г

Соль — 4 г

Экстракт ванили — 2 ч.л. (или заменить часть меда 10 г ванильного сахара)

Сливочное масло из холодильника — 50 г

Какао (лучше алкализованный) 10 г + 10-15 г молока

Для начинки:

Вишня вяленая — 50 г + 1 ст.л. рома

Шоколад — 50 г

Ром

Процесс приготовления:

Для опары растворить закваску в молоке, добавить желтки-перемешать, всыпать сахар и муку — замес до увлажнения всей муки, затем внести сливочное масло и тщательно перемешать до полного объединения ингредиентов. Удобно это сделать в чаше миксера насадкой весло. Оставить на брожение при температуре 22-25 градусов на ночь (10-12 часов). Готовая опара увеличится в объеме, будет пахнуть сдобой, а на поверхности появятся пузыри небольшого и среднего размера. Перед замесом теста охладить ее 30-40 минут в холодильнике. Для замеса теста соединить готовую охлажденную опару, молоко, мед, два вида муки — начать замес на небольшой скорости ~ около 5 минут. При появлении первых признаков эластичности внести соль и ванильный экстракт (или ванильный сахар). Оценить консистенцию теста, долить по необходимости до 30 г молока. Продолжать замес на средней скорости до растворения всех кристаллов соли. Если в квартире 24-25 градусов и выше, то на этом этапе тесто можно убрать на 15-20 минут в холодильник. Далее продолжаем замес и вносим кусочками сливочное масло из холодильника. Добавляем следующий кусочек, после того, как предыдущий полностью вмешался.