Шеф-повар Спиваков назвал соус, который спасет любой шашлык

Простой в приготовлении томатный соус прекрасно дополнит любой шашлык, рассказал Москве 24 шеф-повар Святослав Спиваков.

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По его словам, для этого нужно взять два томата, один болгарский перец, головку репчатого лука, 100 граммов томатной пасты, 100 граммов воды, 10 граммов соли, 20 граммов сахара и 5 миллилитров 9% уксуса.

"Также понадобится 10 граммов зелени – укропа и петрушки, – Спиваков, шев-повар, – Лук, томаты и болгарский перец нужно мелко нарубить и пассеровать в небольшом количестве растительного масла до полуготовности. Затем добавить томатную пасту и после этого пассеровать овощи еще две-три минуты."

Далее в блюдо надо добавить воду, специи, уксус. Все перемешать, довести массу до кипения и сразу снять с огня, пояснил Спиваков. В завершение соус нужно дополнить мелконарубленной зеленью.

"Для пикантности и остроты рекомендую добавить в соус молотый черный перец, а также чеснок или перец чили", – заключил шеф-повар.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила о том, что шашлыки не стоит есть с хлебом и молочными продуктами. Плюс нежелательно сочетать жаренное на углях мясо с другими жирными продуктами, например с салом или с майонезными соусами. По ее словам, все это будет утяжелять пищу и удлинять пищеварительный процесс.