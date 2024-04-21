Озвучен самый полезный маринад для шашлыка

Маринад для шашлыка может быть полезным, если сделать его из правильных ингредиентов.

Как пишет МК, в качестве ингредиентов диетолог Елена Соломатина порекомендовала использовать натуральные продукты — к примеру, лук, кислые фрукты и ягоды.

Среди ягод она порекомендовала клюкву, бруснику или ананас. При этом в ананасе содержится бромелайн, который улучшает расщепление волокон мяса. Кроме того, сказала диетолог, маринад можно сделать маринад из натурального кислого томатного соуса и уксуса, пишет МК.

По словам Соломатиной, особо хорош будет маринад на основе лука, популярный на Кавказе. По ее словам, правильный маринад помогает желудочному соку справляться с такой тяжелой пищей, как мясо.

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