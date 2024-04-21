Готовим полезный маринад для шашлыка: главные правила

Чтобы приготовить полезный маринад для шашлыка, нужно использовать натуральные продукты. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, пишет NEWS.ru.

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По словам специалиста, можно мариновать мясо в кислых фруктах, а также в клюкве, бруснике, ананасе. Так, в ананасе содержится вещество бромелайн, которое помогает расщеплять волокна мяса.

«Можно мариновать в кислом томатном соусе и уксусе, желательно, чтобы он был натуральный. Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины», – пояснила Соломатина.

Если готовить шашлык из рыбы, кислота не требуется, потому что такое мясо мягкое само по себе, добавила диетолог.

Соломатина посоветовала активно использовать луковый маринад. Такой способ широко распространен, например, на Кавказе, потому что считается полезным для организма.

Ранее специалисты напомнили, что нельзя употреблять в пищу недожаренное мясо – это может стать причиной дисбактериоза и сильного отравления.