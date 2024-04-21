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Призываем лето! Готовим печенье «персики»

Всем хочется, чтобы тепло наступило скорее, а на прилавках появилась свежая зелень, ягоды и фрукты. Пока их нет, приготовьте печенье «персики», как раз для чаепития на дачной веранде.

Рецепт печенья «персики»
© Eva.ru

Ингредиенты:

Для теста:

  • 540 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 3 яйца
  • 1/2 ч.л. соли
  • 150 г сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 120 мл молока
  • 120 г сливочного масла

Для начинки:

  • 1/2 банки вареного сгущенного молока
  • Для украшения:
  • 100 мл молока
  • Красный и оранжевый красители

Процесс приготовления:

  1. Для теста растопить сливочное масло, остудить. Взбить яйца с сахаром, добавить сливочное масло, молоко и перемешать до однородной консистенции.
  2. Просеять муку, разрыхлитель теста и соль. Постепенно подсыпать мучную смесь в жидкие ингредиенты, замесить тесто, накрыть пищевой пленкой и дать постоять 5-10 минут.
  3. Разогреть духовку до 180 градусов. Сформировать из теста шарики весом 30 г, выложить их на противень, покрытый бумагой для выпечки и слегка приплюснуть, чтобы получились полусферы.
  4. Выпекать печенье в разогретой духовке 15 минут, верх должен остаться светлым.
  5. Пока печенья еще теплые, сделать в каждой половинке круглое углубление при помощи ножа.
  6. Выложить в каждое углубление порцию начинки, соедините половинки убрать в холодильник на 30 минут.
  7. Для украшения вылить в две емкости по 50 мл молока и развести в них пищевые красители. Смазать печенье при помощи кулинарной кисти окрашенным молоком и сразу обвалять в сахаре. Убрать печенье в холодильнике ещё на час.
  8. Готовое печенье перед подачей украсить листиками мяты.