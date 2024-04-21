Рецепт печенья «персики»

Призываем лето! Готовим печенье «персики»
Всем хочется, чтобы тепло наступило скорее, а на прилавках появилась свежая зелень, ягоды и фрукты. Пока их нет, приготовьте печенье «персики», как раз для чаепития на дачной веранде.
Ингредиенты:
Для теста:
- 540 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 3 яйца
- 1/2 ч.л. соли
- 150 г сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 120 мл молока
- 120 г сливочного масла
Для начинки:
- 1/2 банки вареного сгущенного молока
- Для украшения:
- 100 мл молока
- Красный и оранжевый красители
Процесс приготовления:
- Для теста растопить сливочное масло, остудить. Взбить яйца с сахаром, добавить сливочное масло, молоко и перемешать до однородной консистенции.
- Просеять муку, разрыхлитель теста и соль. Постепенно подсыпать мучную смесь в жидкие ингредиенты, замесить тесто, накрыть пищевой пленкой и дать постоять 5-10 минут.
- Разогреть духовку до 180 градусов. Сформировать из теста шарики весом 30 г, выложить их на противень, покрытый бумагой для выпечки и слегка приплюснуть, чтобы получились полусферы.
- Выпекать печенье в разогретой духовке 15 минут, верх должен остаться светлым.
- Пока печенья еще теплые, сделать в каждой половинке круглое углубление при помощи ножа.
- Выложить в каждое углубление порцию начинки, соедините половинки убрать в холодильник на 30 минут.
- Для украшения вылить в две емкости по 50 мл молока и развести в них пищевые красители. Смазать печенье при помощи кулинарной кисти окрашенным молоком и сразу обвалять в сахаре. Убрать печенье в холодильнике ещё на час.
- Готовое печенье перед подачей украсить листиками мяты.