Рецепт печенья «персики»

Всем хочется, чтобы тепло наступило скорее, а на прилавках появилась свежая зелень, ягоды и фрукты. Пока их нет, приготовьте печенье «персики», как раз для чаепития на дачной веранде.

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Ингредиенты:

Для теста:

540 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

3 яйца

1/2 ч.л. соли

150 г сахара

1 ч.л. ванильного сахара

120 мл молока

120 г сливочного масла

Для начинки:

1/2 банки вареного сгущенного молока

Для украшения:

100 мл молока

Красный и оранжевый красители

Процесс приготовления: