На что обратить внимание при выборе рыбы

Прежде всего стоит обратить внимание на условия, в которых хранится рыба. Они должны соответствовать информации на упаковке.

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Также производитель обязан указать наименование и состав продукции, пищевую ценность, дату изготовления и срок годности. Маркировка - только на русском языке.

Кроме того, покупатель вправе потребовать у продавца предоставить сопроводительную документацию на товар и проверить его вес на контрольном приборе.

Напомним, что рыбу и морепродукты следует включать в свой рацион не менее двух раз в неделю. Это поможет восполнить потребность в витаминах, минералах и микроэлементах, в том числе полиненасыщенных жирных кислотах омега-3 и омега-6. Чем они полезны, мы писали здесь.