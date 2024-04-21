Названы ингредиенты для правильного ризотто с морепродуктами

Лучшим сортом риса для ризотто считается Карнароли, он сохраняет форму при приготовлении и отлично впитывает в себя соус и бульон. Об этом «Газете.Ru» рассказал бренд-шеф сети IL Патио Станислав Балаев.

«Начать следует с приготовления основы: прогреть рис с оливковым маслом, тимьяном, луком и чесноком в сотейнике или сковороде на горячей плите. Затем влить белое вино, выпарить его и добавить бульон. Для ризотто с морепродуктами рекомендую использовать куриный бульон — это интересное сочетание, которое обогатит вкус блюда», — рассказал Станислав Балаев.

Бренд-шеф отметил, что для ризотто подходят разные виды морепродуктов — краб, осьминог, гребешок, креветки, лангустины, ракушки вонголе, мидии, кальмары и любая рыба. Их можно сочетать в разных вариациях.

«Главное, чтобы они не были перемороженными и не имели специфического запаха «задохнувшегося» продукта. А готовить их нужно быстро и на сильно разогретой сковороде на оливковом масле или в бульоне», — объяснил эксперт.

Балаев заявил, что чеснок и зелень подчеркнут вкус любого продукта, который готовится с рисом. А яркость блюду придадут свежие и сухие травы: тимьян, розмарин, шалфей, майоран, орегано. При этом эксперт отметил, что добавлять их нужно осторожно, чтобы не перебить вкус.

«Чтобы получилось действительно как в Италии, все ингредиенты, включая воду, должны быть итальянскими. Вода сильно влияет на вкус ризотто. А для настоящего итальянского ризотто важны качественное вино, крепкий бульон, правильный рис, хорошее оливковое масло, настоящий сыр пармиджано реджано или пекорино романо и финальный акцент в виде свежей цедры лимона. А дальше — сколько итальянцев, столько и рецептов», — добавил бренд-шеф.

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