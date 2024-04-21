Шеф-повар раскрыл секреты идеального шашлыка

Приготовить идеальный шашлык не так-то просто. Нужно не только выбрать хорошее мясо и правильно его замариновать. Учесть придётся даже размер кусков и внешний вид углей. Секретами идеального шашлыка поделились шеф-повар ресторана Lesnoy Сергей Климин и повар в гастроквартале «Три Вокзала. Депо» Акмал Багиров.

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Как выбрать мясо для шашлыка

Самое лучшее мясо для шашлыка: - баранина, - свинина, - говядина.

При выборе мяса нужно смотреть, чтобы в нём не было крупных жил и лишнего жира, отметил Климин. Чтобы шашлык был более сочным, берите мраморное мясо с жировыми прослойками, посоветовал шеф-повар в беседе с Lenta.ru.

Как мариновать мясо для шашлыка

Для маринадов лучше брать натуральные продукты, в том числе газированную воду, сказала News.ru диетолог Елена Соломатина.

Можно замариновать мясо в кислых фруктах и ягодах — клюкве, бруснике, ананасе. В том же ананасе есть фермент бромелайн, который помогает расщеплять волокна мяса.

Ещё можно мариновать мясо в кислом томатном соусе и натуральном уксусе, особенно если это шашлык из свинины и говядины. Дело в том, что любая кислота помогает желудочному соку.

Рецепты маринадов для шашлыка

Маринад для шашлыка из говядины. Нужно нарезать кольцами 1–2 головки лука, добавить соль, молотый чёрный перец, кориандр, розмарин и 1–2 ложки растительного масла. Всё это залить стаканом газированной воды, поделился Багиров.

Маринад для шашлыка из баранины. Потребуется лук, 3–4 зубчика чеснока, 1–2 помидора. К ним добавить соль, перец, зелень или фиолетовый базилик. И обязательно масло — оно сделает мясо мягким и сочным, а ещё образует карамелизированную корочку, отметил повар.

Мясо в таких маринадах должно простоять не меньше 6 часов.

Как жарить шашлык

Шампуры перед использованием нужно замочить, чтобы они не обгорали, посоветовал Климин.

Обратите внимание, чтобы угли для шашлыка были покрыты серым пеплом — это означает, что они готовы для жарки.

Чтобы мясо было сочным внутри, жарить его нужно на среднем огне. Как только мясо прожарилось, нужно сразу снять его с огня, чтобы не пересушить.

Чем запивать шашлык

Пикник с шашлыками редко обходится без алкоголя. Это само по себе неполезно. Но если уж выбирать из нескольких зол, наименьшим будет сухое вино, считает диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.

Самый здоровый вариант — запивать шашлык обычной тёплой водой. Если это для вас слишком пресно, можно запастись натуральными соками без сахара: - яблочный — подойдёт для ароматного мяса; - ананасовый, виноградный — для индейки, курицы или нежирной свинины; - томатный — для жирного мяса вроде свинины.