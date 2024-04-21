Шеф-повар раскрыл секреты идеального шашлыка

Как приготовить идеальный шашлык? Советы от шефа
Приготовить идеальный шашлык не так-то просто. Нужно не только выбрать хорошее мясо и правильно его замариновать. Учесть придётся даже размер кусков и внешний вид углей. Секретами идеального шашлыка поделились шеф-повар ресторана Lesnoy Сергей Климин и повар в гастроквартале «Три Вокзала. Депо» Акмал Багиров.
Как выбрать мясо для шашлыка
Самое лучшее мясо для шашлыка: - баранина, - свинина, - говядина.
При выборе мяса нужно смотреть, чтобы в нём не было крупных жил и лишнего жира, отметил Климин. Чтобы шашлык был более сочным, берите мраморное мясо с жировыми прослойками, посоветовал шеф-повар в беседе с Lenta.ru.
Как мариновать мясо для шашлыка
Для маринадов лучше брать натуральные продукты, в том числе газированную воду, сказала News.ru диетолог Елена Соломатина.
Можно замариновать мясо в кислых фруктах и ягодах — клюкве, бруснике, ананасе. В том же ананасе есть фермент бромелайн, который помогает расщеплять волокна мяса.
Ещё можно мариновать мясо в кислом томатном соусе и натуральном уксусе, особенно если это шашлык из свинины и говядины. Дело в том, что любая кислота помогает желудочному соку.
Рецепты маринадов для шашлыка
Маринад для шашлыка из говядины. Нужно нарезать кольцами 1–2 головки лука, добавить соль, молотый чёрный перец, кориандр, розмарин и 1–2 ложки растительного масла. Всё это залить стаканом газированной воды, поделился Багиров.
Маринад для шашлыка из баранины. Потребуется лук, 3–4 зубчика чеснока, 1–2 помидора. К ним добавить соль, перец, зелень или фиолетовый базилик. И обязательно масло — оно сделает мясо мягким и сочным, а ещё образует карамелизированную корочку, отметил повар.
Мясо в таких маринадах должно простоять не меньше 6 часов.
Как жарить шашлык
Шампуры перед использованием нужно замочить, чтобы они не обгорали, посоветовал Климин.
Обратите внимание, чтобы угли для шашлыка были покрыты серым пеплом — это означает, что они готовы для жарки.
Чтобы мясо было сочным внутри, жарить его нужно на среднем огне. Как только мясо прожарилось, нужно сразу снять его с огня, чтобы не пересушить.
Чем запивать шашлык
Пикник с шашлыками редко обходится без алкоголя. Это само по себе неполезно. Но если уж выбирать из нескольких зол, наименьшим будет сухое вино, считает диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.
Самый здоровый вариант — запивать шашлык обычной тёплой водой. Если это для вас слишком пресно, можно запастись натуральными соками без сахара: - яблочный — подойдёт для ароматного мяса; - ананасовый, виноградный — для индейки, курицы или нежирной свинины; - томатный — для жирного мяса вроде свинины.