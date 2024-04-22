Повар рассказал, как распознать «натуральный» мармелад

Лакомство должно содержать пюре и пектин, не быть мутным. Пищевые красители и усилители вкуса в составе не вредят здоровью.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» историк кулинарии Антон Прокофьев отметил, что качественный мармелад имеет тёмный оттенок и «яркий» аромат.

«Если вы полагаете, что, когда покупаете в магазине мармелад, и там содержится натуральное пюре на пектине, смею вас огорчить. Пектин редко используется в кондитерской индустрии. У него довольно высокая себестоимость. Натуральный мармелад — это интересное и яркое лакомство с насыщенным ароматом фруктов. Самый натуральный мармелад — это пластовой, когда вываренное, протёртое фруктовое пюре с большим содержанием пектина выливается в форму. Там всё это застывает, форма снимается. Получается пласт мармелада. Мы говорим про премиум продукт. Он будет тёмных тонов. В сторону бурого, не мутный. Краситель в мармеладе допускается. Мармелад должен быть сухой. При этом не должен быть жёстким. Обязательно смотрим на состав. Если там присутствует плодово-ягодное пюре, пектин, если указано, что усилители вкуса идентичны натуральным, то это приемлемо».

Прокофьев также добавил, что жевательный мармелад — это «чистая химия». В него добавляют сахарозаменители, агар-агар. Такую сладость нельзя назвать натуральной.