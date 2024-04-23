Специалист рассказал, как распознать натуральный мармелад в магазине

Как распознать натуральный мармелад в магазине? Хватит одного взгляда
Историк кулинарии Прокофьев: натуральный мармелад будет тёмного цвета. На полках представлено великое множество различных продуктов, и выбрать обычно есть из чего. Это же касается и мармелада, который отличается и по вкусу, и по цвету, и по составу. Но есть сплошную химию не хочется, поэтому специалист рассказал, как выбрать самый натуральный продукт, который есть в магазине.
На полках представлено великое множество различных продуктов, и выбрать обычно есть из чего. Это же касается и мармелада, который отличается и по вкусу, и по цвету, и по составу. Но есть сплошную химию не хочется, поэтому специалист рассказал, как выбрать самый натуральный продукт, который есть в магазине.
Как выбрать натуральный мармелад
Историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал, что натуральный мармелад делают из вываренного фруктового пюре с большим количеством пектина. А вот в обычных магазинных мармеладках пектина нет, потому что, как и любой натуральный продукт, он довольно дорогой, сообщили в «Говорит Москва».
Признаки натурального мармелада:
- Тёмный цвет, ближе к бурому (но внутри допускается краситель);
- Чистая консистенция, не мутная;
- Насыщенный фруктовый аромат;
- Сухой, но не жёсткий;
- В составе должны быть плодово-ягодное пюре или пектин, допускаются усилители вкуса, идентичные натуральным.
А вот жевательный мармелад натуральным не бывает, там сплошные сахарозаменители и агар-агар, заявил эксперт.
Польза мармелада
Для сладкоежек есть хорошие новости — мармелад считается редким десертом, в котором есть реальная польза для организма. А какая и где её искать, можно узнать в этом материале.