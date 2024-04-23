Специалист рассказал, как распознать натуральный мармелад в магазине

Историк кулинарии Прокофьев: натуральный мармелад будет тёмного цвета. На полках представлено великое множество различных продуктов, и выбрать обычно есть из чего. Это же касается и мармелада, который отличается и по вкусу, и по цвету, и по составу. Но есть сплошную химию не хочется, поэтому специалист рассказал, как выбрать самый натуральный продукт, который есть в магазине.

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На полках представлено великое множество различных продуктов, и выбрать обычно есть из чего. Это же касается и мармелада, который отличается и по вкусу, и по цвету, и по составу. Но есть сплошную химию не хочется, поэтому специалист рассказал, как выбрать самый натуральный продукт, который есть в магазине.

Как выбрать натуральный мармелад

Историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал, что натуральный мармелад делают из вываренного фруктового пюре с большим количеством пектина. А вот в обычных магазинных мармеладках пектина нет, потому что, как и любой натуральный продукт, он довольно дорогой, сообщили в «Говорит Москва».

Признаки натурального мармелада:

Тёмный цвет, ближе к бурому (но внутри допускается краситель); Чистая консистенция, не мутная; Насыщенный фруктовый аромат; Сухой, но не жёсткий; В составе должны быть плодово-ягодное пюре или пектин, допускаются усилители вкуса, идентичные натуральным.

А вот жевательный мармелад натуральным не бывает, там сплошные сахарозаменители и агар-агар, заявил эксперт.

Польза мармелада

Для сладкоежек есть хорошие новости — мармелад считается редким десертом, в котором есть реальная польза для организма. А какая и где её искать, можно узнать в этом материале.