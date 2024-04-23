Луковые оладьи — легкий перекус за 15 минут

После пандемии многие офисные сотрудники так и остались работать удаленно. Но, несмотря на множество неоспоримых плюсов работы из дома, есть у такого графика и существенный минус — близость холодильника. Если у вас часто появляется желание перекусить в процессе трудовой деятельности, то почему бы не заменить бутерброды с колбасой на луковые оладьи?

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Ингредиенты:

Лук — 600 г.

Яйцо — 2 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Мука — 4 ст. л.

Раст. масло — 4 ст. л.

Соль, перец, итальянские травы — по вкусу

Процесс приготовления: