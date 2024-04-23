Луковые оладьи — легкий перекус за 15 минут
После пандемии многие офисные сотрудники так и остались работать удаленно. Но, несмотря на множество неоспоримых плюсов работы из дома, есть у такого графика и существенный минус — близость холодильника. Если у вас часто появляется желание перекусить в процессе трудовой деятельности, то почему бы не заменить бутерброды с колбасой на луковые оладьи?
Ингредиенты:
- Лук — 600 г.
- Яйцо — 2 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Мука — 4 ст. л.
- Раст. масло — 4 ст. л.
- Соль, перец, итальянские травы — по вкусу
Процесс приготовления:
- Лук измельчите ножом.
- Яйца слегка взбейте вилкой с солью, перцем и итальянскими травами. Добавьте к луку вместе со сметаной и перемешайте.
- Просейте к ингредиентам муку. Ещё раз размешайте.
- В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте луковое тесто и обжаривайте оладьи по несколько минут с каждой стороны, чтобы они зарумянились.