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Луковые оладьи — легкий перекус за 15 минут

После пандемии многие офисные сотрудники так и остались работать удаленно. Но, несмотря на множество неоспоримых плюсов работы из дома, есть у такого графика и существенный минус — близость холодильника. Если у вас часто появляется желание перекусить в процессе трудовой деятельности, то почему бы не заменить бутерброды с колбасой на луковые оладьи?

Луковые оладьи — легкий перекус за 15 минут
©  Eva.ru

Ингредиенты:

  • Лук — 600 г.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Мука — 4 ст. л.
  • Раст. масло — 4 ст. л.
  • Соль, перец, итальянские травы — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Лук измельчите ножом.
  2. Яйца слегка взбейте вилкой с солью, перцем и итальянскими травами. Добавьте к луку вместе со сметаной и перемешайте.
  3. Просейте к ингредиентам муку. Ещё раз размешайте.
  4. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте луковое тесто и обжаривайте оладьи по несколько минут с каждой стороны, чтобы они зарумянились.
Еда