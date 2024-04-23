В каком городе России печь кулич дешевле всего?

Профессор Сорокина: по сравнению с 2023 годом кулич подорожал на 13%. 5 мая православные россияне будут отмечать праздник Пасхи. А значит, опытные хозяйки уже закупаются ингредиентами для приготовления кулича. И хоть в его состав входят самые простые продукты, цена будет сильно разниться от региона к региону. Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказал РИАМО, где в России кулич выйдет дешевле всего.

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5 мая православные россияне будут отмечать праздник Пасхи. А значит, опытные хозяйки уже закупаются ингредиентами для приготовления кулича. И хоть в его состав входят самые простые продукты, цена будет сильно разниться от региона к региону. Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказал РИАМО, где в России кулич выйдет дешевле всего.

Стоимость кулича в разных городах

Как рассказала РИАМО Сорокина, за год кулич подорожал на 13%. В основном рост конечной стоимости связан с подорожанием изюма и яиц, молоко и мука выросли в цене не намного. Экономист сравнила цены на ингредиенты для приготовления 0,5 кг кулича в популярной торговой сети в разных городах России. Вот что вышло:

дешевле всего кулич испечь в Петербурге — всего 109 рублей;

во Владимире традиционная праздничная выпечка выйдет на 111 рублей;

в Саранске для приготовления кулича понадобится 117 рублей;

в Петрозаводске и Оренбурге — 118 рублей;

в Мурманске и Калуге — 119 рублей;

в Краснодаре, Москве (и Подмосковье) и Екатеринбурге — 121 рубль;

в Кирове — 123 рубля;

в Ростове-на-Дону — 124 рубля;

в Ханты-Мансийске — 126 рублей; в Нижневартовске — 127 рублей.

Естественно, подсчёты не учитывают расходы на свет, газ и воду, а ещё затраченное время. В целом можно купить уже готовую выпечку — её стоимость варьируется от 214 до 1199 рублей, отметила эксперт.

Пасхальный набор подорожал

Ранее Forbes со ссылкой на аналитиков компании Petrova Five Consulting писал, что пасхальный набор (кулич, творожная пасха и десяток яиц) с 2021 года подорожал на 35%. В основном причина этого в росте цен на сахар и яйца. Они за три года прибавили в стоимости 15% и 50% соответственно.

О том, как готовить пасхальные яйца, «Секрет» объяснил тут.