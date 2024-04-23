В каком городе России печь кулич дешевле всего? Это точно не Москва
Профессор Сорокина: по сравнению с 2023 годом кулич подорожал на 13%. 5 мая православные россияне будут отмечать праздник Пасхи. А значит, опытные хозяйки уже закупаются ингредиентами для приготовления кулича. И хоть в его состав входят самые простые продукты, цена будет сильно разниться от региона к региону. Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказал РИАМО, где в России кулич выйдет дешевле всего.
5 мая православные россияне будут отмечать праздник Пасхи. А значит, опытные хозяйки уже закупаются ингредиентами для приготовления кулича. И хоть в его состав входят самые простые продукты, цена будет сильно разниться от региона к региону. Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказал РИАМО, где в России кулич выйдет дешевле всего.
Стоимость кулича в разных городах
Как рассказала РИАМО Сорокина, за год кулич подорожал на 13%. В основном рост конечной стоимости связан с подорожанием изюма и яиц, молоко и мука выросли в цене не намного. Экономист сравнила цены на ингредиенты для приготовления 0,5 кг кулича в популярной торговой сети в разных городах России. Вот что вышло:
- дешевле всего кулич испечь в Петербурге — всего 109 рублей;
- во Владимире традиционная праздничная выпечка выйдет на 111 рублей;
- в Саранске для приготовления кулича понадобится 117 рублей;
- в Петрозаводске и Оренбурге — 118 рублей;
- в Мурманске и Калуге — 119 рублей;
- в Краснодаре, Москве (и Подмосковье) и Екатеринбурге — 121 рубль;
- в Кирове — 123 рубля;
- в Ростове-на-Дону — 124 рубля;
- в Ханты-Мансийске — 126 рублей; в Нижневартовске — 127 рублей.
Естественно, подсчёты не учитывают расходы на свет, газ и воду, а ещё затраченное время. В целом можно купить уже готовую выпечку — её стоимость варьируется от 214 до 1199 рублей, отметила эксперт.
Пасхальный набор подорожал
Ранее Forbes со ссылкой на аналитиков компании Petrova Five Consulting писал, что пасхальный набор (кулич, творожная пасха и десяток яиц) с 2021 года подорожал на 35%. В основном причина этого в росте цен на сахар и яйца. Они за три года прибавили в стоимости 15% и 50% соответственно.
О том, как готовить пасхальные яйца, «Секрет» объяснил тут.