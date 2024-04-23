Как выбрать ранние ягоды

В России начали продавать клубнику, чернику и малину. «Вечерняя Москва» узнала, откуда привозят ягоды и стоит ли сейчас баловать себя ранними сортами.

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В начале месяца стартовали продажи турецкой клубники. Цена за килограмм в среднем составляет 550 рублей, что совсем недешево.

— Зря вы думаете, что если Турция более южная страна, то там сейчас все созревает на плантациях естественным образом и химикатов в помине нет. В апреле поставляют сорта, которые выращивают исключительно на экспорт, поэтому без добавок не обходится никак. Чаще всего такая клубника кислая или безвкусная. Натуральные сорта зреют к маю, — рассказала опытный садовод Юлия Тихомирова.

Что касается ранней черники, то ее везут из Чили и Уругвая. Ягода может быть вкусной, но для того, чтобы при транспортировке она дольше хранилась, ее опрыскивают специальными составами, которые помогают поддерживать презентабельный вид.

— У нас очень много регионов, где выращивают чернику, — это Марий Эл, Карелия, Костромская область, Владимирская и так далее. Нашим производителям нет смысла «химичить», поэтому лучше дождаться лета. Сезон сбора обычно начинается со второй половины июля. Цена у нашей ягоды ниже — 550 рублей за килограмм против 750 текущих, — добавила эксперт.

Период сбора малины длится 4–6 недель, с июня. Земляника появляется еще раньше — первые ягоды собирают в середине июня. Если вы все же решили закупиться заморскими ягодками, то лучше прислушаться к советам экспертов.

В первую очередь стоит приобретать товар только в проверенных супермаркетах и крупных торговых сетях. Не стоит доверять уличным продавцам — их продукцией можно отравиться.

— Ягоды должны быть ровными, без прогнивших листьев. Как только принесли домой — обязательно промойте. Лучше даже делать это со специальной жидкостью для мытья фруктов, — добавила специалист.

Важно избежать переедания ранними ягодками — есть риск, что появятся симптомы аллергии.

КСТАТИ

Многим дачникам советуют позаботиться о ягодном урожае уже сейчас. Например, если обрубить черную смородину под корень, то ее в сезоне будет много. А чтобы малина была сладкой, необходимо поливать ее удобрением из дрожжей и сахара.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнеева, диетолог: