Перечислены малоизвестные факты о кофе

Кофе для многих — это часть повседневной жизни. В 2018 году потребление кофе во всём мире составило 160 миллионов мешков по 60 кг.

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Кофе можно есть. Его используют для изготовления энергетических батончиков. В молотом виде добавляют кофе в соусы, шоколадные изделия, выпечку.

Самый дорогой кофе. Это Kopi Luwak. 500 г такого кофе стоит 700 долларов.

Три вида кофейных зёрен. Это арабика, робуста, либерика. Самый распространённый вариант — первый.

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Кофе был открыт козами. Есть легенда, что козы как-то раз полакомились неизвестными плодами с куста и стали очень активными. К этим плодам затем возник интерес и у людей.

Кофе выращивают в «Зерновом поясе". То есть в странах, которые находятся между Тропиком Козерога и Тропиком Рака.

Больше всего любят кофе жители Финляндии. В год они потребляют более чем 12 кг на одного человека. За ними идут жители Норвегии, Исландии и Дании. Меньше всего кофе пьют те, кто живёт в некоторых странах Африки.