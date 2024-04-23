Шеф-повар посоветовал использовать лук-порей

Замечали «гигантский» лук на полках супермаркетов с толстыми цилиндрическими стеблями? Это лук-порей! И, по мнению шеф-повара Люка Веннера, этот овощ часто недооценивают, потому что не умеют готовить. Об этом кулинар рассказал в интервью порталу Parade. Вкус у порея отличается от обычного репчатого или зеленого лука — он более мягкий и сладкий, что дает возможность приготовить большое количество необычных блюд.

© Super.ru

Шеф-повар порекомендовал использовать щадящие методы приготовления — такие как тушение, чтобы подчеркнуть мягкую, нежную текстуру.

«Вкус становится гораздо более острым, чем у обычного лука, когда его готовят на сильном огне, например, на гриле. Если вы все-таки хотите приготовить лук-порей на углях, выбирайте свежий сезонный лук-порей, тогда он будет обладать сладковато-дымчатым вкусом», — объяснил специалист.

Кроме того, лук-порей отлично сочетается с различными овощами, включая картофель, морковь, грибы и шпинат. Он также удачно дополнит блюда из курицы, свинины, говядины и морепродуктов.

Бен Триола, шеф-повар из Лос-Анджелеса, рассказал изданию, что любит нарезать лук-порей кубиками, быстро обжарить на сливочном масле, полить белым вином и лимоном, а затем подать к стейку на гриле.

«Если сильно обжарить лук-порей с одной стороны, чтобы он подрумянился, он получается очень вкусным», — поделился он.

Для тех, кто хочет максимально простое блюдо, эксперт посоветовал обжарить немного лука-порея на сковороде, пока он не станет очень мягким, приготовить из него яичницу-болтунью и подать на тостах с маслом.