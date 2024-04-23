Шеф-повар рассказал, что есть на завтрак

Надоевшие варианты завтрака вроде яичницы или овсянки можно разнообразить, добавив дополнительные ингредиенты. Об этом рассказал «Газете.Ru» бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов.

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По словам Кузнецова, завтрак должен быть достаточно питательным, чтобы обеспечить заряд энергии надолго. Поэтому имеет смысл приготовить английский завтрак, состоящий из жареных яиц, картофельного оладушка, сосисок и бекона, фасоли и овощей с тостом.

«Это блюдо было придумано специально для рабочих, которым важно сохранять силы на протяжении долгого времени. Английский завтрак известен своим насыщенным составом и высоким содержанием белка, жиров и углеводов», — объяснил шеф-повар.

Тем, кто предпочитает завтракать овсянкой, Кузнецов предложил добавить в кашу груши.

«Смешайте овсянку с грушами, добавьте корицу и немного меда или кленового сиропа и запеките в духовке до золотистого цвета», — посоветовал шеф-повар.

Он также отметил, что вкусным и питательным станет завтрак из киноа и жареных яиц.

«Можно прямо на сковородке выложить киноа, наполненный овощами, и в углубления добавить яйца для более интересной подачи. Это блюдо сочетает в себе богатые протеинами киноа и яйца», — рассказал Кузнецов.

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