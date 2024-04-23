Готовим сырный крем-суп по особому рецепту
Сливки и сыр подарят обычному куриному бульону нежный вкус и аромат, а острый перец и чеснок — привнесут пикантные нотки. Когда надоели обычные первые блюда — готовим крем-суп по особому рецепту.
Ингредиенты:
Чеддер — 150 г.
Картофель — 4 шт.
Сливки — 250 мл.
Лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Сливочное масло — 1 ст. л.
Бульон куриный — 400 мл.
Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
Приготовьте бульон.
Картошку нарежьте небольшими или средними кусочками, лук — мелкими. Чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной тёрке.
В кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости. Закиньте чеснок и подрумянивайте еще полминуты-минуту.
Добавьте картофель, залейте горячим бульоном и посолите. После закипания варите примерно 15 минут.
Взбейте суп погружным блендером. Влейте сливки и подождите, пока суп начнет закипать. Засыпьте сыр и помешивайте, чтобы он расплавился.