Готовим сырный крем-суп по особому рецепту

Сливки и сыр подарят обычному куриному бульону нежный вкус и аромат, а острый перец и чеснок — привнесут пикантные нотки. Когда надоели обычные первые блюда — готовим крем-суп по особому рецепту.

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Ингредиенты:

Чеддер — 150 г.

Картофель — 4 шт.

Сливки — 250 мл.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сливочное масло — 1 ст. л.

Бульон куриный — 400 мл.

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Приготовьте бульон.

Картошку нарежьте небольшими или средними кусочками, лук — мелкими. Чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной тёрке.

В кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости. Закиньте чеснок и подрумянивайте еще полминуты-минуту.

Добавьте картофель, залейте горячим бульоном и посолите. После закипания варите примерно 15 минут.

Взбейте суп погружным блендером. Влейте сливки и подождите, пока суп начнет закипать. Засыпьте сыр и помешивайте, чтобы он расплавился.