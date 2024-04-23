Россиянам напомнили об исконно русских напитках

Чай, морс, квас, сбитень и узвар — это исконно русские напитки, которые до сих пор актуальны, рассказала «Царьграду» сомелье Анна Трифонова. По ее словам, эти напитки признаны шедеврами не только в России, но и в ряде других стран.

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Древнейший русский напиток происходит от слова «морса» (вода с медом). Для его приготовления чаще всего используют кислую и вяжущую ягоду: клюкву, бруснику, чернику, ежевику, вишню, красную смородину, черемуху. Варится морс быстро, а по составу витаминов и микроэлементов ему, пожалуй, нет равных, — объяснила эксперт.

Трифонова отметила, что до появления китайского чая на Руси пили напиток из трав: мяты, иван-чая, крапивы и зверобоя, а к концу правления Екатерины II стало массовым потребление черного и зеленого чая. Узвар, который традиционно готовили на Руси зимой, более насыщенный, чем компот, и очень полезный. Готовили его, запаривая кипятком вяленые фрукты и сухие ягоды, к которым потом добавляли коренья и пряности.

Одним из самых популярных напитков до сих пор остается квас, добавила сомелье. Сейчас можно найти большое количество его видов: яблочный, рябиновый, грушевый, ячневый и другие. Раньше производство кваса было недорогим, поэтому он готовился в каждом подворье, а сейчас квас можно назвать визитной карточкой любого края России. Нельзя забывать и про сбитень, который варится на засахаренном меде, подытожила специалист.

Ранее стало известно, что жареный зеленый чай способствует снижению усталости и заставляет мозг работать. Согласно исследованию, после употребления такого напитка улучшается производительность, повышается скорость правильных ответов на задачи. При этом кофеин и теанин, которые есть в составе зеленого чая, помогают снять усталость, а ароматические соединения пиразины улучшают кровообращение, снижают усталость и повышают настроение.