В России появился редчайший «целебный гриб»

В российских лесах вместе с первым весенними грибами заметили саркому шаровидную, известную как «земляное масло». Об этом сообщает портал ProГород.

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Отмечается, что это редкий гриб, которому приписывают целебные свойства.

Как пишет издание, «земляное масло» — это желеобразная масса внутри гриба, она богата жирными кислотами и аминокислотами. Гриб обладает омолаживающими свойствами, а также способен снять нервное напряжение. Его могут использовать и как средство против ревматизма.

Россиян предупредили, что несмотря на подобное описание гриба, любое лекарственное средство должно пройти соответствующие испытания: польза саркомы шаровидной не доказана.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду Нижегородского государственного университета (ННГУ) впервые за 13 лет расцвела экзотическая стрелиция Николая.