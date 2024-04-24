Россиянам рассказали, как выбрать готовый шашлык на майские праздники
При покупке готового шашлыка стоит отдать предпочтение продукции, которая была упакована на мясоперерабатывающем заводе или мясокомбинате, рассказала NEWS.ru эксперт Роскачества Наталья Филатова. Она посоветовала выбирать знакомых производителей и обязательно проверить маркировку, где должна быть указана вся информация о мясе.
Кроме того, на этикетке обязательно должно быть указано, что это именно мясной полуфабрикат, а не мясосодержащий. Важно, чтобы состав продукта был максимально простым: вспомните, как мясо мариновали вы, и ищите приближенный к нему состав, — сказала Филатова.
Эксперт Роскачества также напомнила о других важных правилах при выборе готового шашлыка. Так, согласно ГОСТу 32951, мясные полуфабрикаты делятся на категории в зависимости от количества мышечной ткани, а также соединительной и жировой тканей.
Чем больше мышечной ткани, тем выше категория мяса, а значит, выше его пищевая и биологическая ценность. Всего есть пять категорий, самая высокая (категория А) — это более 80% мышечной ткани, а самая низкая (категория Д) — это менее 20% мышечной ткани. Лучше всего выбирать категории А и Б, так как в них больше всего мяса и меньше жировой ткани, — добавила Филатова.
Ранее Филатова сообщила, что перед покупкой мяса для шашлыка необходимо обратить внимание на его свежесть и внешний вид. По ее словам, у свежего охлажденного куска мяса равномерный, глянцевый, а не матовый цвет. Кроме того, по словам эксперта, мясо должно быть сухим и упругим.