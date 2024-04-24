Россиянам объяснили, как отличить съедобные грибы от ядовитых «двойников»
Россиянам при сборе грибов следует собирать только знакомые виды, чтобы не отравиться, заявил NEWS.ru грибник, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. По словам миколога, в средней полосе России, грибной сезон начался три недели назад и уже можно отправляться в леса.
Сморчки, сморчковые шапочки, вёшенки, строчки — то, что можно встретить в лесу уже сейчас. По-настоящему опасных грибов, сейчас, все еще нет. Но, с учетом того, что народ не умеет отличать сморчки от сморчковых шапочек и от строчков, лучше все эти грибы отварить на протяжении 10-15 минут, так как строчки могут быть опасны. Далее, отвар необходимо слить, а грибы тщательно промыть. Нет ни одного ни народного, ни научного признака, который с уверенностью бы позволил отличить съедобный гриб от ядовитого. Необходимо знать в лицо ядовитые грибы своего региона, — сказал собеседник.
Ранее были названы грибы, которые могут вызвать отравление. По словам биолога Елены Тарасовой, бледная поганка, ложные опята, мухомор, лепиота, могут вызвать отравление и являются смертельно опасными.
Кроме того миколог Михаил Стеклов рассказал, что с середины апреля наступает ранний сезон урожая грибов, которые нужно уметь правильно собирать. Он отметил, что главное, не раскапывать грибную подстилку, чтобы не повредить грибницу.