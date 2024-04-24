Как отличить съедобные грибы от ядовитых «двойников»

Россиянам при сборе грибов следует собирать только знакомые виды, чтобы не отравиться, заявил NEWS.ru грибник, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. По словам миколога, в средней полосе России, грибной сезон начался три недели назад и уже можно отправляться в леса.

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Сморчки, сморчковые шапочки, вёшенки, строчки — то, что можно встретить в лесу уже сейчас. По-настоящему опасных грибов, сейчас, все еще нет. Но, с учетом того, что народ не умеет отличать сморчки от сморчковых шапочек и от строчков, лучше все эти грибы отварить на протяжении 10-15 минут, так как строчки могут быть опасны. Далее, отвар необходимо слить, а грибы тщательно промыть. Нет ни одного ни народного, ни научного признака, который с уверенностью бы позволил отличить съедобный гриб от ядовитого. Необходимо знать в лицо ядовитые грибы своего региона, — сказал собеседник.

Ранее были названы грибы, которые могут вызвать отравление. По словам биолога Елены Тарасовой, бледная поганка, ложные опята, мухомор, лепиота, могут вызвать отравление и являются смертельно опасными.

Кроме того миколог Михаил Стеклов рассказал, что с середины апреля наступает ранний сезон урожая грибов, которые нужно уметь правильно собирать. Он отметил, что главное, не раскапывать грибную подстилку, чтобы не повредить грибницу.