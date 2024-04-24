Шеф-повар: вкусный шашлык готовят только на шампурах, а не на решетках

Вкусный шашлык готовят только на шампурах, а не на решетке, рассказал NEWS.ru шеф-повар Максим Трофимов. По его словам, шампура, как и мангал, должны изготовляться только из высококачественной стали.

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Если выбирать между шампурами и решеткой — однозначно шампура. Шампура, как и мангал, должны быть из хорошей стали. Во-первых, решётка — это только право и лево, а шампура можно крутить. Во-вторых, толщина мяса тоже отвечает за его сочность. Если вы захотите пожарить мясо на решётке, вам надо нарезать его достаточно тонко, чтобы оно прожарилось со всех сторон. Шашлык — это квадратные, толстые и сочные куски мяса, — отметил эксперт.

Накануне диетолог Елена Соломатина заявила, что для полезного маринада для шашлыка лучше всего использовать натуральные продукты, например лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус. По ее словам, любая кислота помогает желудочному соку легче переварить мясо, особенно если это свинина или говядина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Андрей Фарбер посоветовал делать шашлык из курицы или индейки, очищенных от кожи. Специалист подчеркнул, что важно обратить внимание на срок годности продукта. По его словам, относиться к приготовлению шашлыка следует серьезно, чтобы не нанести вред здоровью.