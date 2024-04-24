Ресторанный гид GreatList Александра Сысоева запустился в ОАЭ и стал первым, который вышел на международную арену. Эксперты гида выбрали более 100 лучших мест в категориях fine dining, smart casual, городских кафе, кофеен и баров.

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«Онлайн версия гида за два месяца достигла плановых цифр в Объединенных Арабских Эмиратах — с начала весны сайт посетило более 1,5 миллиона человек: 90 процентов гостей — иностранные туристы и жители ОАЭ, 10 процентов — российские путешественники», — комментирует аудиторные показатели создатель проекта Александр Сысоев.

В ближайших планах гида — сделать гастроли лучших локальных ресторанов Дубая в Москву, что, позволит гастролирующим шефам изучить русскую кухню, и что, безусловно, увеличит приток туристов с Ближнего Востока, интересующихся гастрономией и лайфстайлом.

«Искренне рад, что российские гиды начали запускать филиалы в мире. Это не только укрепит нашу страну на внешней арене, но и привлечет туристов в столицу. Рестораны WRF уже видят приток путешественников с Ближнего Востока, многие из которых руководствуются и GreatList», — отмечает основатель ресторанной группы White Rabbit Family Борис Зарьков.

Будучи доступным на русском и английском языках, гид также помогает арабским гостям оценить лучшее в гастрономической Москве, став крепким мостом между двумя городами.