Готовим слоеные трубочки по советскому рецепту

Вкус слоеных трубочек — вкус из далекого детства. Порой кажется, что купить в магазине такие же пирожные просто невозможно. То тесто слишком сырое, то начинка, увы, не та. Так может есть смысл приготовить данный десерт самостоятельно? У нас и рецепт есть, советский.

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Ингредиенты

Слоеное тесто — 500 г.

Мука — 50 г.

Яйцо — 1 шт.

Для крема:

Яичные белки — 4 шт.

Сахар — 75 г.

Для сиропа:

Вода — 100 мл.

Сахар — 75 г.

Процесс приготовления