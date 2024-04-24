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Готовим слоеные трубочки по советскому рецепту

Вкус слоеных трубочек — вкус из далекого детства. Порой кажется, что купить в магазине такие же пирожные просто невозможно. То тесто слишком сырое, то начинка, увы, не та. Так может есть смысл приготовить данный десерт самостоятельно? У нас и рецепт есть, советский.

Готовим слоеные трубочки по советскому рецепту
© Eva.ru

Ингредиенты

  • Слоеное тесто — 500 г.
  • Мука — 50 г.
  • Яйцо — 1 шт.

Для крема:

  • Яичные белки — 4 шт.
  • Сахар — 75 г.

Для сиропа:

  • Вода — 100 мл.
  • Сахар — 75 г.

Процесс приготовления

  1. Раскатать готовое тесто в прямоугольный пласт толщиной 3 мм. Разрезать на тонкие полосы шириной в 2 см.
  2. Небольшие квадраты из фольги свернуть конусом или трубочкой и накрутить на них полоски теста внахлест. Получившиеся заготовки выложить на противень.
  3. Смазать трубочки взбитым яйцом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут
  4. Взбить с помощью миксера яичные белки до крепких пиков. Периодически добавляя частями сахар.
  5. В сотейник добавить воду и 75 граммов сахара. Сварить сироп до загустения.
  6. Сироп добавить во взбитые яйца. Перемешать, накрыть пленкой и отправить в холодильник на 5 минут.
  7. Готовые трубочки теста остудить и убрать фольгу.
  8. Крем переложить в кондитерский мешок и начинить кремом трубочки. Украсить сахарной пудрой по желанию.
Еда