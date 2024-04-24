Готовим слоеные трубочки по советскому рецепту
Вкус слоеных трубочек — вкус из далекого детства. Порой кажется, что купить в магазине такие же пирожные просто невозможно. То тесто слишком сырое, то начинка, увы, не та. Так может есть смысл приготовить данный десерт самостоятельно? У нас и рецепт есть, советский.
Ингредиенты
- Слоеное тесто — 500 г.
- Мука — 50 г.
- Яйцо — 1 шт.
Для крема:
- Яичные белки — 4 шт.
- Сахар — 75 г.
Для сиропа:
- Вода — 100 мл.
- Сахар — 75 г.
Процесс приготовления
- Раскатать готовое тесто в прямоугольный пласт толщиной 3 мм. Разрезать на тонкие полосы шириной в 2 см.
- Небольшие квадраты из фольги свернуть конусом или трубочкой и накрутить на них полоски теста внахлест. Получившиеся заготовки выложить на противень.
- Смазать трубочки взбитым яйцом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут
- Взбить с помощью миксера яичные белки до крепких пиков. Периодически добавляя частями сахар.
- В сотейник добавить воду и 75 граммов сахара. Сварить сироп до загустения.
- Сироп добавить во взбитые яйца. Перемешать, накрыть пленкой и отправить в холодильник на 5 минут.
- Готовые трубочки теста остудить и убрать фольгу.
- Крем переложить в кондитерский мешок и начинить кремом трубочки. Украсить сахарной пудрой по желанию.