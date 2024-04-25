Рецепты от шеф-повара во время Великого поста

Рассказываем, как преобразить привычное меню.

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Во время Великого поста необязательно отказываться от повседневных блюд. Можно просто заменить ряд ингредиентов.

Постные блины

«Даже блины можно сделать постными — без яиц и молока. Для начинки используйте грибы или ягоды», - Ирен Артемьева

Ингредиенты:

Для теста:

пшеничная мука – 200 г;

растительное масло рафинированное – 6 ст. л.;

вода – 400 мл;

сода – 1/2 ч. л.;

лимонный сок – 1 ч. л.;

сахар – 3 ч. л.;

соль – 1/4 ч. л.

Для начинки:

ассорти из замороженных ягод – 700 г;

сахар – 3 ст. л.;

крахмал – 3 ст. л.

Приготовление:

Воду нагрейте на среднем огне, растворите в ней сахар и соль. Влейте в просеянную муку. Перемешайте венчиком, чтобы избежать комочков. Добавьте в тесто соду и растительное масло, ещё раз перемешайте. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте её маслом. Тонким слоем налейте тесто и равномерно распределите его. Выпекайте блины по минуте с каждой стороны. Предварительно размороженные ягоды выложите в сотейник и поставьте на средний огонь. После закипания добавьте к ним сахар и помешивайте, пока он не растворится. Добавьте крахмал, через одну минуту снимите с плиты и остудите. Выложите ягодную начинку в середину каждого блина и сверните его в трубочку.

Постный торт «Наполеон»

«Любителям сладкого необязательно отказываться от десертов. Можно приготовить «Наполеон» с заварным кремом без яиц, коровьего молока и сливочного масла», - Ихтияр Гарибов

Ингредиенты:

Для крема:

вода – 300 мл;

мука – 50 г;

кокосовое молоко – 400 мл;

сахар – 6 ст. л.;

ванилин – щепотка;

Для коржей:

мука – 350 г;

вода – 140 мл;

растительное масло – 100 мл;

сода – 1/2 ч. л.;

уксус 9% – 1 ч. л.;

соль – щепотка.

Приготовление:

Начните с приготовления крема. Смешайте в кастрюле воду, кокосовое молоко, сахар и ванилин. Доведите до кипения на медленном огне. В другую ёмкость высыпьте муку и, помешивая, влейте молочную смесь. Выложите эту массу в кастрюлю и прогрейте, пока не загустеет. Накройте крем плёнкой и остудите. Для коржей соедините просеянную муку, соль и соду. Добавьте масло и разотрите в крошку. После разбавьте смесью из воды и уксуса. Замесите тесто. Положите его в пакет и поместите в холодильник на полчаса.

Раскатайте тесто на 12 тонких пластов. Выложите коржи на пергамент и выпекайте каждый по 5-7 минут при температуре 180°C. Соберите торт. Смажьте каждый остывший корж кремом. Для декора измельчите в крошку обрезки теста. Смажьте бока кремом и посыпьте крошкой все стороны. Оставьте торт на 3-4 часа в холодильнике для пропитки.

Постный борщ

Ингредиенты:

свёкла – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

картофель – 2 шт.;

фасоль консервированная – 150 г;

лук репчатый – 1 шт.;

капуста – 1/2 кочана;

помидор – 2 шт.;

растительное масло – 2 ст. л.;

сахар, уксус – по вкусу;

лист лавровый – 1 шт.;

соль – 1 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика.

Приготовление:

Свёклу, морковь, картофель и лук нарежьте тонкой соломкой. Капусту тонко нашинкуйте. Помидоры нарубите средними кубиками. Чеснок натрите на мелкой тёрке. Влейте воду в кастрюлю, посолите и доведите до кипения. Добавьте картофель, капусту. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь в течение 5 минут. Затем половину свёклы, уксус и сахар отправьте в сковороду и тушите 10 минут. Оставшуюся свёклу залейте кипятком, добавьте 1 ч. л. уксуса. Оставьте на 2 минуты. Добавьте к овощам помидоры и жарьте 20 минут. Тушёные овощи из сковороды и фасоль отправьте в кастрюлю к картофелю и капусте. Добавьте лавровый лист, соль и перец. Доведите до кипения, добавьте чеснок. Дайте настояться 10 минут.

Постные голубцы

Ингредиенты:

рис – 300 г;

репчатый лук – 3 шт.;

морковь – 3 шт.;

растительное масло – 4 ст. л.;

томатная паста – 3 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Промойте рис, пока вода не станет прозрачной, и отварите до полуготовности, луковицу нужно мелко порубить, а две моркови натрите на крупной тёрке. Разогрейте растительное масло и обжарьте лук. Добавьте морковь и тушите около 5 минут. Уменьшите огонь, соедините овощи и рис. Посолите и поперчите по вкусу. Возьмите кочан капусты, вырежьте кочерыжку и удалите верхние листья, переложите в кипящую воду на три минуты. Снимите с овоща листья, дайте им остыть. После этого положите начинку в середину и сверните конвертом. На дно кастрюли положите листья, сверху укомплектуйте голубцы. Оставшийся лук и морковь порубите соломкой и обжарьте на среднем огне. Затем добавьте томатную пасту, воду, сахар, соль и перец. Тщательно перемешайте и тушите 3 минуты. Влейте соус в кастрюлю. Долейте кипяток так, чтобы голубцы были покрыты. Доведите до кипения и тушите под крышкой 40 минут.

Постный плов

Некоторые думают, что плов без мяса – это не плов. Однако особенный вкус этому блюду придаёт не столько мясо, сколько правильно приготовленная овощная поджарка и ароматные специи.

Ингредиенты:

рис для плова – 500 г;

морковь – 2 шт.;

лук – 2 шт.;

чеснок – 2 шт.;

растительное масло – 50 мл;

соль – по вкусу;

зира, барбарис, куркума, чёрный перец, хмели-сунели, кориандр, лавровый лист – по вкусу.

Приготовление: