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Постные рецепты: рецепты от шеф-повара во время Великого поста

Рассказываем, как преобразить привычное меню.

Рецепты от шеф-повара во время Великого поста
©  Чемпионат.com

Во время Великого поста необязательно отказываться от повседневных блюд. Можно просто заменить ряд ингредиентов.

Постные блины

«Даже блины можно сделать постными — без яиц и молока. Для начинки используйте грибы или ягоды», - Ирен Артемьева

Ингредиенты:

Для теста:

  • пшеничная мука – 200 г;
  • растительное масло рафинированное – 6 ст. л.;
  • вода – 400 мл;
  • сода – 1/2 ч. л.;
  • лимонный сок – 1 ч. л.;
  • сахар – 3 ч. л.;
  • соль – 1/4 ч. л.

Для начинки:

  • ассорти из замороженных ягод – 700 г;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • крахмал – 3 ст. л.

Приготовление:

  1. Воду нагрейте на среднем огне, растворите в ней сахар и соль. Влейте в просеянную муку.
  2. Перемешайте венчиком, чтобы избежать комочков. Добавьте в тесто соду и растительное масло, ещё раз перемешайте.
  3. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте её маслом. Тонким слоем налейте тесто и равномерно распределите его. Выпекайте блины по минуте с каждой стороны.
  4. Предварительно размороженные ягоды выложите в сотейник и поставьте на средний огонь.
  5. После закипания добавьте к ним сахар и помешивайте, пока он не растворится.
  6. Добавьте крахмал, через одну минуту снимите с плиты и остудите.
  7. Выложите ягодную начинку в середину каждого блина и сверните его в трубочку.

Постный торт «Наполеон»

«Любителям сладкого необязательно отказываться от десертов. Можно приготовить «Наполеон» с заварным кремом без яиц, коровьего молока и сливочного масла», - Ихтияр Гарибов

Ингредиенты:

Для крема:

  • вода – 300 мл;
  • мука – 50 г;
  • кокосовое молоко – 400 мл;
  • сахар – 6 ст. л.;
  • ванилин – щепотка;

Для коржей:

  • мука – 350 г;
  • вода – 140 мл;
  • растительное масло – 100 мл;
  • сода – 1/2 ч. л.;
  • уксус 9% – 1 ч. л.;
  • соль – щепотка.

Приготовление:

  1. Начните с приготовления крема. Смешайте в кастрюле воду, кокосовое молоко, сахар и ванилин.
  2. Доведите до кипения на медленном огне.
  3. В другую ёмкость высыпьте муку и, помешивая, влейте молочную смесь. Выложите эту массу в кастрюлю и прогрейте, пока не загустеет. Накройте крем плёнкой и остудите.
  4. Для коржей соедините просеянную муку, соль и соду. Добавьте масло и разотрите в крошку. После разбавьте смесью из воды и уксуса. Замесите тесто. Положите его в пакет и поместите в холодильник на полчаса.
  1. Раскатайте тесто на 12 тонких пластов. Выложите коржи на пергамент и выпекайте каждый по 5-7 минут при температуре 180°C.
  2. Соберите торт. Смажьте каждый остывший корж кремом. Для декора измельчите в крошку обрезки теста.
  3. Смажьте бока кремом и посыпьте крошкой все стороны.
  4. Оставьте торт на 3-4 часа в холодильнике для пропитки.

Постный борщ

Ингредиенты:

  • свёкла – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • картофель – 2 шт.;
  • фасоль консервированная – 150 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • капуста – 1/2 кочана;
  • помидор – 2 шт.;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • сахар, уксус – по вкусу;
  • лист лавровый – 1 шт.;
  • соль – 1 ст. л.;
  • чеснок – 2 зубчика.

Приготовление:

  1. Свёклу, морковь, картофель и лук нарежьте тонкой соломкой. Капусту тонко нашинкуйте. Помидоры нарубите средними кубиками. Чеснок натрите на мелкой тёрке.
  2. Влейте воду в кастрюлю, посолите и доведите до кипения. Добавьте картофель, капусту.
  3. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь в течение 5 минут.
  4. Затем половину свёклы, уксус и сахар отправьте в сковороду и тушите 10 минут. Оставшуюся свёклу залейте кипятком, добавьте 1 ч. л. уксуса. Оставьте на 2 минуты.
  5. Добавьте к овощам помидоры и жарьте 20 минут.
  6. Тушёные овощи из сковороды и фасоль отправьте в кастрюлю к картофелю и капусте. Добавьте лавровый лист, соль и перец.
  7. Доведите до кипения, добавьте чеснок. Дайте настояться 10 минут.

Постные голубцы

Ингредиенты:

  • рис – 300 г;
  • репчатый лук – 3 шт.;
  • морковь – 3 шт.;
  • растительное масло – 4 ст. л.;
  • томатная паста – 3 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте рис, пока вода не станет прозрачной, и отварите до полуготовности, луковицу нужно мелко порубить, а две моркови натрите на крупной тёрке.
  2. Разогрейте растительное масло и обжарьте лук. Добавьте морковь и тушите около 5 минут.
  3. Уменьшите огонь, соедините овощи и рис. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Возьмите кочан капусты, вырежьте кочерыжку и удалите верхние листья, переложите в кипящую воду на три минуты.
  5. Снимите с овоща листья, дайте им остыть. После этого положите начинку в середину и сверните конвертом.
  6. На дно кастрюли положите листья, сверху укомплектуйте голубцы.
  7. Оставшийся лук и морковь порубите соломкой и обжарьте на среднем огне. Затем добавьте томатную пасту, воду, сахар, соль и перец. Тщательно перемешайте и тушите 3 минуты.
  8. Влейте соус в кастрюлю. Долейте кипяток так, чтобы голубцы были покрыты. Доведите до кипения и тушите под крышкой 40 минут.

Постный плов

Некоторые думают, что плов без мяса – это не плов. Однако особенный вкус этому блюду придаёт не столько мясо, сколько правильно приготовленная овощная поджарка и ароматные специи.

Ингредиенты:

  • рис для плова – 500 г;
  • морковь – 2 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • чеснок – 2 шт.;
  • растительное масло – 50 мл;
  • соль – по вкусу;
  • зира, барбарис, куркума, чёрный перец, хмели-сунели, кориандр, лавровый лист – по вкусу.

Приготовление:

  1. Залейте рис большим количеством тёплой воды, добавьте 1 ст. л. соли и оставьте на 2 часа. Затем хорошо промойте водой, пока она не станет прозрачной.
  2. Произвольно нарежьте лук и обжарьте его до тёмно-золотистого цвета на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом. Добавьте туда морковь, чеснок и специи по вкусу.
  3. Слейте с риса воду и добавьте его к овощам. Хорошо помешайте, чтобы он впитал в себя все специи.
  4. Добавьте два стакана воды и лавровый лист, не мешайте и закройте крышкой. Когда вода испарится и рис будет почти готов, перемешайте его с овощами. Накройте крышкой и дайте постоять 15 минут на выключенной плите.
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