Постные рецепты: рецепты от шеф-повара во время Великого поста
Рассказываем, как преобразить привычное меню.
Во время Великого поста необязательно отказываться от повседневных блюд. Можно просто заменить ряд ингредиентов.
Постные блины
«Даже блины можно сделать постными — без яиц и молока. Для начинки используйте грибы или ягоды», - Ирен Артемьева
Ингредиенты:
Для теста:
- пшеничная мука – 200 г;
- растительное масло рафинированное – 6 ст. л.;
- вода – 400 мл;
- сода – 1/2 ч. л.;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- сахар – 3 ч. л.;
- соль – 1/4 ч. л.
Для начинки:
- ассорти из замороженных ягод – 700 г;
- сахар – 3 ст. л.;
- крахмал – 3 ст. л.
Приготовление:
- Воду нагрейте на среднем огне, растворите в ней сахар и соль. Влейте в просеянную муку.
- Перемешайте венчиком, чтобы избежать комочков. Добавьте в тесто соду и растительное масло, ещё раз перемешайте.
- Хорошо разогрейте сковороду и смажьте её маслом. Тонким слоем налейте тесто и равномерно распределите его. Выпекайте блины по минуте с каждой стороны.
- Предварительно размороженные ягоды выложите в сотейник и поставьте на средний огонь.
- После закипания добавьте к ним сахар и помешивайте, пока он не растворится.
- Добавьте крахмал, через одну минуту снимите с плиты и остудите.
- Выложите ягодную начинку в середину каждого блина и сверните его в трубочку.
Постный торт «Наполеон»
«Любителям сладкого необязательно отказываться от десертов. Можно приготовить «Наполеон» с заварным кремом без яиц, коровьего молока и сливочного масла», - Ихтияр Гарибов
Ингредиенты:
Для крема:
- вода – 300 мл;
- мука – 50 г;
- кокосовое молоко – 400 мл;
- сахар – 6 ст. л.;
- ванилин – щепотка;
Для коржей:
- мука – 350 г;
- вода – 140 мл;
- растительное масло – 100 мл;
- сода – 1/2 ч. л.;
- уксус 9% – 1 ч. л.;
- соль – щепотка.
Приготовление:
- Начните с приготовления крема. Смешайте в кастрюле воду, кокосовое молоко, сахар и ванилин.
- Доведите до кипения на медленном огне.
- В другую ёмкость высыпьте муку и, помешивая, влейте молочную смесь. Выложите эту массу в кастрюлю и прогрейте, пока не загустеет. Накройте крем плёнкой и остудите.
- Для коржей соедините просеянную муку, соль и соду. Добавьте масло и разотрите в крошку. После разбавьте смесью из воды и уксуса. Замесите тесто. Положите его в пакет и поместите в холодильник на полчаса.
- Раскатайте тесто на 12 тонких пластов. Выложите коржи на пергамент и выпекайте каждый по 5-7 минут при температуре 180°C.
- Соберите торт. Смажьте каждый остывший корж кремом. Для декора измельчите в крошку обрезки теста.
- Смажьте бока кремом и посыпьте крошкой все стороны.
- Оставьте торт на 3-4 часа в холодильнике для пропитки.
Постный борщ
Ингредиенты:
- свёкла – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- картофель – 2 шт.;
- фасоль консервированная – 150 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- капуста – 1/2 кочана;
- помидор – 2 шт.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- сахар, уксус – по вкусу;
- лист лавровый – 1 шт.;
- соль – 1 ст. л.;
- чеснок – 2 зубчика.
Приготовление:
- Свёклу, морковь, картофель и лук нарежьте тонкой соломкой. Капусту тонко нашинкуйте. Помидоры нарубите средними кубиками. Чеснок натрите на мелкой тёрке.
- Влейте воду в кастрюлю, посолите и доведите до кипения. Добавьте картофель, капусту.
- В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь в течение 5 минут.
- Затем половину свёклы, уксус и сахар отправьте в сковороду и тушите 10 минут. Оставшуюся свёклу залейте кипятком, добавьте 1 ч. л. уксуса. Оставьте на 2 минуты.
- Добавьте к овощам помидоры и жарьте 20 минут.
- Тушёные овощи из сковороды и фасоль отправьте в кастрюлю к картофелю и капусте. Добавьте лавровый лист, соль и перец.
- Доведите до кипения, добавьте чеснок. Дайте настояться 10 минут.
Постные голубцы
Ингредиенты:
- рис – 300 г;
- репчатый лук – 3 шт.;
- морковь – 3 шт.;
- растительное масло – 4 ст. л.;
- томатная паста – 3 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
- Промойте рис, пока вода не станет прозрачной, и отварите до полуготовности, луковицу нужно мелко порубить, а две моркови натрите на крупной тёрке.
- Разогрейте растительное масло и обжарьте лук. Добавьте морковь и тушите около 5 минут.
- Уменьшите огонь, соедините овощи и рис. Посолите и поперчите по вкусу.
- Возьмите кочан капусты, вырежьте кочерыжку и удалите верхние листья, переложите в кипящую воду на три минуты.
- Снимите с овоща листья, дайте им остыть. После этого положите начинку в середину и сверните конвертом.
- На дно кастрюли положите листья, сверху укомплектуйте голубцы.
- Оставшийся лук и морковь порубите соломкой и обжарьте на среднем огне. Затем добавьте томатную пасту, воду, сахар, соль и перец. Тщательно перемешайте и тушите 3 минуты.
- Влейте соус в кастрюлю. Долейте кипяток так, чтобы голубцы были покрыты. Доведите до кипения и тушите под крышкой 40 минут.
Постный плов
Некоторые думают, что плов без мяса – это не плов. Однако особенный вкус этому блюду придаёт не столько мясо, сколько правильно приготовленная овощная поджарка и ароматные специи.
Ингредиенты:
- рис для плова – 500 г;
- морковь – 2 шт.;
- лук – 2 шт.;
- чеснок – 2 шт.;
- растительное масло – 50 мл;
- соль – по вкусу;
- зира, барбарис, куркума, чёрный перец, хмели-сунели, кориандр, лавровый лист – по вкусу.
Приготовление:
- Залейте рис большим количеством тёплой воды, добавьте 1 ст. л. соли и оставьте на 2 часа. Затем хорошо промойте водой, пока она не станет прозрачной.
- Произвольно нарежьте лук и обжарьте его до тёмно-золотистого цвета на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом. Добавьте туда морковь, чеснок и специи по вкусу.
- Слейте с риса воду и добавьте его к овощам. Хорошо помешайте, чтобы он впитал в себя все специи.
- Добавьте два стакана воды и лавровый лист, не мешайте и закройте крышкой. Когда вода испарится и рис будет почти готов, перемешайте его с овощами. Накройте крышкой и дайте постоять 15 минут на выключенной плите.
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