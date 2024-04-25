Не выбрасывайте очистки овощей — их можно использовать с умом

Очистки от овощей и фруктов большинство считает пищевыми отходами. Тем временем эксперты предлагают не выбрасывать их, а есть. И нет, копить пищевые отходы для перекуса не нужно — достаточно перестать чистить то, что в этом не нуждается, и начать получать преимущества для здоровья.

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«Меня немного удивляет, что люди избавляются от кожуры», — рассказала Yahoo Life специалист по питанию П. Ньюби. По словам эксперта, кожура таких культур, как морковь, яблоки, картофель, баклажаны, не только съедобна, но и обладает огромной питательной ценностью.

Гуру здорового питания также напомнила, что кожура часто богата клетчаткой, витаминами и минералами. По данным Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA), именно в кожуре овощи и фрукты накапливают вещества, которые являются частью иммунной системы растений и полезны для людей: защищают клетки от повреждений и тем самым снижают риск развития онкологии.