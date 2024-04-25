Логопед объяснила, как распознать ранние признаки задержки речевого развития у ребенка

Если задержка речевого развития не будет своевременно обнаружена и исправлена, то это может привести к серьезным последствиям для ребенка: сильно сказаться на овладении письмом и чтением, а также иметь огромное влияние на уровень самооценки. Об этом «Газете.Ru» рассказала Кира Грязнова, логопед сети клиник «Семейная».

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По словам логопеда, ранние признаки задержки речевого развития включают в себя следующие симптомы: ребенок не реагирует на свое имя или другие звуки окружающей среды; снижено понимание обращенной речи; трудности с повторением фраз взрослого; недостаточное овладение коммуникативными навыками; ограниченный словарный запас.

«Симптомы задержки речевого развития у детей до двух лет: ребенок не использует жесты и мимику при коммуникации; не понимает простых вопросов и ответов; испытывает трудности при выполнении заданий, связанных с языком и речью», — добавила она.

Если родители замечают признаки задержки речевого развития у своего ребенка, то им следует обратиться к педиатру или логопеду. Эти специалисты проведут обследование и оценят уровень развития речи и языка у ребенка. В зависимости от результатов обследования, специалист может рекомендовать различные методы лечения, включая занятия с логопедом, терапию поведения или медикаментозное лечение.

Эксперт также рассказала об играх и упражнениях для запуска речи у детей.

«Первые слова» — стимулирование появления первых слов. Используются слова, обозначающие предметы вокруг ребенка. Нужно спрятать игрушку, а потом попросить малыша найти ее. Когда ребенок найдет игрушку, нужно дать ей название, чтобы малыш его запомнил», — объяснила специалист.

Второй метод — «Я вижу» — обучение ребенка видеть предметы вокруг себя и называть их. Нужно показать ребенку какой-нибудь предмет и попросить его назвать этот предмет. Третий метод — «Что звучит?» — обучение ребенка различать звуки и называть их. Нужно взять какой-нибудь музыкальный инструмент или игрушку, издающую звук, и дать ее ребенку.