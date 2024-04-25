Готовим печеночный паштет по простому рецепту

Печеночный паштет — это необычный, сытный, ароматный и очень вкусный домашний деликатес. Приготовить нежное и мягкое по консистенции блюдо не так сложно, как кажется, а подавать его можно на поджаренном тосте, хрустящем багете или просто кусочке хлеба как к праздничному столу, так и в любой другой день.

© unsplash

Ингредиенты:

Куриная печень — 800 г.

Изюм — 100 г.

Десертное вино — 6 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Сливочное масло — 100 г.

Сливки жирные — 150 мл.

Соль — по вкусу

Оливковое масло — 1 ст. л.

Шалфей — 1 веточка

Процесс приготовления: