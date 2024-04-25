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Вино, изюм и чеснок! Готовим печеночный паштет по простому рецепту

Печеночный паштет — это необычный, сытный, ароматный и очень вкусный домашний деликатес. Приготовить нежное и мягкое по консистенции блюдо не так сложно, как кажется, а подавать его можно на поджаренном тосте, хрустящем багете или просто кусочке хлеба как к праздничному столу, так и в любой другой день.

Готовим печеночный паштет по простому рецепту
© unsplash

Ингредиенты:

  • Куриная печень — 800 г.
  • Изюм — 100 г.
  • Десертное вино — 6 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливочное масло — 100 г.
  • Сливки жирные — 150 мл.
  • Соль — по вкусу
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Шалфей — 1 веточка

Процесс приготовления:

  1. Изюм залейте вином. Накройте крышкой и нагрейте в микроволновке 3 минуты, после остудите.
  2. Печень нарежьте небольшими кусочками. Чеснок измельчите. Шалфей нарубите.
  3. В сковороде разогрейте масло на среднем огне и за 5–7 минут обжарьте печень с чесноком и шалфеем.
  4. Измельчите печень в блендере. Добавьте сливки, две ложки вина, которое нагревали с изюмом, а также соль. Взбейте еще раз.
  5. Одну или несколько форм для паштета смажьте оливковым маслом. На дно выложите изюм, а поверх него — паштет.
  6. Накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 2–3 часа.