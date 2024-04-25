Вино, изюм и чеснок! Готовим печеночный паштет по простому рецепту
Печеночный паштет — это необычный, сытный, ароматный и очень вкусный домашний деликатес. Приготовить нежное и мягкое по консистенции блюдо не так сложно, как кажется, а подавать его можно на поджаренном тосте, хрустящем багете или просто кусочке хлеба как к праздничному столу, так и в любой другой день.
Ингредиенты:
- Куриная печень — 800 г.
- Изюм — 100 г.
- Десертное вино — 6 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливочное масло — 100 г.
- Сливки жирные — 150 мл.
- Соль — по вкусу
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Шалфей — 1 веточка
Процесс приготовления:
- Изюм залейте вином. Накройте крышкой и нагрейте в микроволновке 3 минуты, после остудите.
- Печень нарежьте небольшими кусочками. Чеснок измельчите. Шалфей нарубите.
- В сковороде разогрейте масло на среднем огне и за 5–7 минут обжарьте печень с чесноком и шалфеем.
- Измельчите печень в блендере. Добавьте сливки, две ложки вина, которое нагревали с изюмом, а также соль. Взбейте еще раз.
- Одну или несколько форм для паштета смажьте оливковым маслом. На дно выложите изюм, а поверх него — паштет.
- Накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 2–3 часа.